CEOS de Tecnoglas piden a Superindustria que se aclaren rumores de su empresa

Cristian y su hermano José Manuel Daes, se pronunciaron mediante comunicado, sobre la noticia que se divulgó en un portal web y que luego fue replicada por otros medios, en el sentido de que vinculaban a la empresa Tecnoglass como ser una de las que participó en la reventa de los partidos de Colombia disputados en el estadio Roberto Meléndez.

En el comunicado los CEOS de dicha compañía manifiestas que ellos siempre han comprado boletas para regalarlas a sus clientes y amigos y que nunca con la intención de revenderlas, como se dejó entrever en un portal web.

“Muchas empresas compararon boletas al igual que nosotros, pero el sorteo me lo gané yo… me perece injusto todo lo que ha pasado y no le quiero poner ningún calificativo, pero yo no le quiero poner ningún calificativo ni pensar que nada de eso pueda influir en esto porque hay que estar muy enfermos del corazón para permitir que una situación como esta llegue hasta donde ha llegado, sin que haya ningún soporte jurídico ni legal para ello”, dijo Cristian Daes a Emisora Atlántico.

Manifestó que la compra de boletas la ha hecho durante muchas años y que lo hace la empresa para sus clientes. Y dijo la misma Superintendencia de Industria y Comercia esta sabida de ello, porque siempre lo informan.

“Ayer (el domingo) fuimos autorizados por la SIC para comparar boletas para el próximo partido. Y el doctor Robledo dijo en una entrevista el viernes de que Tecnoglass había comprado boletas como cualquiera otro, que no había nada, pero la gente ha tomado una versión que sacó un medio bastante dañino, que lo han dado a conocer otros medios, lo cual es injusto, porque el daño reputacional es gigante y esperamos que la ojalá la SIC, creo que es su obligación además, aclare lo más pronto posible si esta información es real o no, porque es un daño grande el que le están causando a la industria. Ahora yo revendí boletas pues”, dijo.

De la relación con el señor Yamure, del que se habla también en el porta web, manifestó que “él es amigo, no de ahora sino de toda la vida. Pero yo le he visto a él 30 minutos en los últimos dos años. Lo veo en la calle lo saludo, lo abrazo, pero me cuentan que él es socio de las boletas, es socio de la empresa que vende las boletas, no le he preguntado, pero nunca lo he llamado para comprarle boleta ni para que me venda más boletas, ni nada. Inclusive, hubo gente que no pudo ir al partido Colombia-Brasil porque no teníamos más”.

Reconoció que sí hubo una diligencia de la SIC en las instalaciones de Tecnoglass, pero nunca hubo incautación de computadores, discos duros y USB.

“Ahí está el comunicado y el comunicado es bastante claro. Yo entregué mi celular, porque el que nada debe nada teme, y entregué la clave de mi correo para que la usaran y revisaran, pero ellos no han pedido ni si se han llevado celulares ni computadores de nadie más ni pidieron hablar con más nadie. Entrevistaron a una secretaria que era la que compraba las boletas y le preguntaron que cuál era la mecánica como ella compraba las boletas. Entre otras cosas yo nunca hablé con la niña que vendía las boletas, la secretaria era la que llamaba, era un problema entre secretarias de resolver y ellas lo resolvían. Me decía para este partido nos vendieron 100, para este partido nos vendieron 120, para este partido nos vendieron 80 y punto”, afirmó Daes.

Indicó que para haya una claridad la SIC debería pronunciarse al respecto. “A mí me parece que debido al daño reputacional tan grande y si es verdad que las instituciones atienden este tipo de situaciones, deben de resolverlo, porque si hay alguien que está diciendo que encontraron e-mails, encontraron cosas donde nosotros somos socios y eso es falso, yo creo que la obligación de ellos es rectificar lo más pronto posible, porque el daño reputacional es bastante grande y el pánico económico es un delito”.

Aseguró que la empresa Tecnoglass y sus asesores entablarán acciones legales contra los que les pudieron haber causado daño. “De todo eso se van a encargar los abogados. De buscar el origen, de buscar cómo empezó todo esto y cómo llegamos hasta aquí. Yo no soy de los que guardo odio en mi corazón ni estoy pendiente de hacer daño. Vamos a esperar que todo esto se resuelva y que se pronuncien y que como efectivamente yo lo sé, no tenemos nada que ver y que lo reconozcan, que no tuvimos nada que ver”.

Sobre el tuis que puso en su cuenta de Twitter, donde colocó que ahora su nueva actividad que tenía era la reventa de boletas manifestó que “es que nosotros hacemos de todo en Tecnoglass. En Tecnoglass, según la gente, nosotros hacemos de todo. La verdas es que es una sátira, es una burla sobre todas las acusaciones y vamos a dejarla hasta ahí, que Dios sabe y le da a cada uno lo que cada uno se merece”.