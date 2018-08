Colombia, con un solo equipo entre los 50 clubes más valiosos de América

Un estudio realizado por Forbes México reveló que solo un club de fútbol colombiano aparece entre los 50 equipos más valiosos de América en 2018.

El ranking es liderado por Corinthians, por quinto año seguido, mientras que Estados Unidos ubicó a 12 de sus escuadras entre las más valiosas.

El país que más aporta al ranking es Brasil, con 15 representantes, seguido por EE.UU. Argentina ubicó a 7, entre ellos a Boca Juniors y River Plate, que están en el top 10.

El ranking de Forbes contempla el valor del plantel (solo los jugadores del club; excluye a cedidos), valor de la marca y costo del estadio (en caso de que sea propiedad del club).

El club colombiano que aparece en la lista es el Deportivo Cali, equipo que tiene su propio estadio, a diferencia de otros grandes planteles del país como Nacional, Santa Fe o Millonarios, que juegan en escenarios públicos.

Cali ocupa el puesto 36 del ranking, valorado en 77.6 millones de dólares.

EL RANKING

1. Corinthians / Brasil / 462.2 millones de dólares

2. Palmeiras / Brasil / 424.1 millones de dólares

3. Los Angeles FC / Estados Unidos / 406 millones de dólares

4. New England Revolution / Estados Unidos / 351.2 millones de dólares

5. Gremio / Brasil / 313 millones de dólares

6. Chivas / México / 297.1 millones de dólares

7. Monterrey / México / 281.8 millones de dólares

8. New York Red Bulls / Estados Unidos / 264.1 millones de dólares

9. River Plate / Argentina / 219.1 millones de dólares

10. Boca Juniors / Argentina / 213.1 millones de dólares

11. Internacional / Brasil / 201.1 mdd.

12. Los Ángeles Galaxy / Estados Unidos / 200.1 mdd.

13. Orlando City / Estados Unidos / 188.1 mdd.

14. Flamengo / Brasil / 175.8 mdd.

15. América CF / México / 174.8 mdd.

16. Santos Laguna / México / 164.6 mdd.

17. Sao Paulo / Brasil / 156.4 mdd.

18. Real Salt Lake / Estados Unidos / 145.2 mdd.

19. Tijuana / México / 140 mdd.

20. Atlético Paranaense / Brasil / 137.2 mdd.

21. Independiente / Argentina / 136.3 mdd.

22. San José Earthquakes / Estados Unidos / 126.6 mdd.

23. Pumas / México / 125.3 mdd.

24. Toluca / México / 116 mdd.

25. Santos / Brasil / 110.3 mdd.

26. Vasco da Gama / Brasil / 103.4 mdd.

27. Atlanta United / Estados Unidos / 100 mdd.

28. Tigres UANL / México / 93 mdd.

29. Racing / Argentina / 91.3 mdd.

30. Vancouver Whitecaps / Canadá / 91.2 mdd.

31. Cruzeiro / Brasil / 90.6 mdd.

32. New York City / Estados Unidos / 84.8 mdd.

33. Seattle Sounders / Estados Unidos / 80.8 mdd.

34. Atlético Mineiro / Brasil / 78.3 mdd.

35. Cruz Azul / México / 78.1 mdd.

36. Deportivo Cali / Colombia / 77.6 mdd.

37. Toronto / Canadá / 68.8 mdd.

38. San Lorenzo / Argentina / 68.8 mdd.

39. Pachuca / México / 68 mdd.

40. Peñarol / Uruguay / 64.2 mdd.

41. Fluminense / Brasil / 61.8 mdd.

42. Columbus Crew / Estados Unidos / 59.2 mdd.

43. Vitoria / Brasil / 59 mdd.

44. Emelec / Ecuador / 57.8 mdd.

45. Vélez Sarsfield / Argentina / 57.6 mdd.

46. León / México / 55.9 mdd.

47. América Futebol / Brasil / 54.2 mdd.

48. Estudiantes / Argentina / 53 mdd.

49. Portland Timbers / Estados Unidos / 48.6 mdd.

50. Botafogo / Brasil / 48.5 mdd.