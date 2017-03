"Colombia ha igualado por lo alto a potencias del fútbol sudamericano"

El técnico campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa con España y de la Champions League con el Real Madrid, Vicente del Bosque, habló sobre la Selección Colombia, el fútbol sudamericano y las eliminatorias Conmebol, durante rueda de prensa organizada con motivo a la charla sobre fútbol y liderazgo que dictará el español en la capital del Atlántico.

Del Bosque fue enfático en decir que el nivel del fútbol sudamericano se ha igualado por lo alto, pues ya Argentina, Brasil y Uruguay son los grandes dominadores del fútbol de este continente.

“El fútbol en Sudamérica se ha igualado por lo alto. A aquellos países que dominaban como Brasil, Argentina y Uruguay, se la han añadido selecciones como Colombia, Chile y Ecuador, que ahora compiten al mismo nivel. Esto hace que la eliminatoria sea más pareja y emocionante”, afirmó el estratega.

Sobre la actualidad del equipo colombiano, Del Bosque considera que el plantel está en condiciones de pelear un cupo al Mundial de Rusia 2018 y aunque sabe que en el momento está parcialmente fuera del mundial, cree que los juegos contra Bolivia y Ecuador serán fundamentales.

"Es una eliminatoria complicada, mira que en el momento Argentina es quinto y tendría que jugar la repesca que siempre es un partido peligroso", agregó.

Del Bosque estuvo acompañado por Toni Grande y Javier Miñano, todos miembros del cuerpo técnico que lograron con España el título en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, y quienes también participarán en el evento ‘Hablemos de Fútbol con Vicente Del Bosque’, que se realizará este miércoles en el Salón Jumbo del Country Club.

Al indagarle sobre por qué James Rodríguez no se ha afianzado en la titular del Real Madrid, Del Bosque sostuvo que "es un tema que solo le incumbe al actual técnico del Real Madrid. Es un excelente jugador, pero no me considero la persona idónea para hablar sobre su situación actual en el equipo. Zidane tiene extraordinarios jugadores y solo él podría responder".

El entrenador europeo recordó un juego amistoso en el que sus dirigidos, campeones del mundo derrotaron 1-0 a Colombia, acotando que "ustedes fueron superiores en ese encuentro, tenían excelentes jugadores. Ahora, aunque hay algunos nuevos, algunos se mantienen".

En el evento también estuvieron presentes los técnicos colombianos Reinaldo Rueda y Francisco Maturana, quienes agradecieron a Del Bosque haber llegado a Colombia a compartir sus conocimientos.

"Recuerdo que en los años 90 hice mi pasantía en el Real Madrid y me cautivó más lo que vi en la cancha del equipo B que dirigía Vicente, que el equipo principal", dijo Rueda.