Amistoso: Colombia derrotó 4-2 a Estados Unidos

La Selección Colombia derrotó 4-2 a Estados Unidos en el primero de dos partidos amistosos que afrontará durante la fecha FIFA.

El combinado patrio se adelantó por medio de un golazo de James Rodríguez, que expuso su gran condición individual con un gran golpe con la izquierda que sorprendió al portero norteamericano.

Colombia se animó tras el tanto y tuvo un par de ocasiones para ampliar la ventaja, pero el arquero y la falta de precisión evitaron el segundo tanto.

En la segunda mitad, Estados Unidos logró empatar por medio de Acosta en una acción en la que sorprendió a los defensas colombianos.

El tanto afectó a los dirigidos por Arturo Reyes, que cuatro minutos después vieron como el rival se adelantó tras un gol de Bobby Wood.

Con la desventaja, Juan Fernando Quintero, que estuvo en duda por una molestia, ingresó al partido y aportó un pase profundo para Santiago Arias, que tocó para Carlos Bacca y este definió de primera para poner el 2-2.

Al 74, Falcao le dio la ventaja de nuevo a Colombia con un gol que finalizó un buen contragolpe que lideraron Carlos Bacca y Juan Fernando Quintero.

Colombia recuperó la confianza y James Rodríguez asistió para que Miguel Ángel Borja, con un gran gesto marcara el cuarto tanto.

El partido se disputó en el Raymond James Stadium de Tampa.

PREVIA

La Selección Colombia reveló el 11 que arrancará el partido amistoso ante Estados Unidos, a partir de las 6:30 de la tarde.

Arturo Reyes, que asume su tercer duelo como entrenador provisional del seleccionado nacional, apostó por una base de jugadores que estuvieron en el Mundial de Rusia 2018, aunque cuenta con la aparición de Déiver Machado por la lateral izquierda.

Colombia saltará al campo con David Ospina en la portería, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jeison Murillo y Déiver Machado, en la defensa; el cartagenero Wílmar Barrios, Mateus Uribe, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, en el mediocampo, y Carlos Bacca y Falcao García en el ataque.

Estados Unidos también confirmó su once inicialista para el duelo que se disputará en el Raymond James Stadium de Tampa.

