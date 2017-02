Copa Sudamericana, "nueva niña bonita" de Conmebol, arranca con 11 partidos

La renovada Copa Sudamericana 2017, "la nueva niña bonita de la Conmebol", según su presidente Alejandro Domínguez, arrancará esta semana con la disputa de 11 partidos, entre los que destaca el del ecuatoriano Liga de Quito contra el uruguayo Defensor Sporting.

La competición, que dará comienzo este martes y se prolongará hasta el 13 de diciembre con la participación de 54 equipos de la región, vivirá hasta el jueves la ida de su primera fase con 22 escuadras en liza.

Las otras 22 debutarán dentro de un mes, a partir del 4 de abril. Los 10 restantes provendrán de la Copa Libertadores: el paraguayo Olimpia y el colombiano Junior como los dos mejores perdedores de la tercera fase clasificatoria y los ocho terceros de la fase de grupos.



LIGA DE QUITO, RACING Y CERRO PORTEÑO, AL RUEDO

El ecuatoriano Liga de Quito, campeón de la Libertadores en 2008 y de la Sudamericana en 2009, vivirá su estreno el martes frente al siempre complicado Defensor Sporting de Uruguay.

Con un equipo venido a menos desde sus dos últimos títulos internacionales, los albos del celeste Gustavo Munúa tratarán de dar un golpe sobre la mesa desde el primer día para presentar su candidatura a las instancias finales de la Copa.

Al igual que los ecuatorianos, los argentinos del Racing de Avellaneda buscarán hacer valer su presunta superioridad el miércoles en Buenos Aires ante el colombiano Rionegro Águilas.

Un día después, Cerro Porteño, el 'Ciclón del Barrio Obrero', pugnará contra el venezolano Caracas por lograr una ventaja que le permita acudir con tranquilidad a la vuelta en la capital vinotino.

Las revanchas de estos encuentros se disputarán dentro de tres meses, del 30 de mayo al 1 de junio.



SEIS DE ARGENTINA Y DE BRASIL... DE MOMENTO

De los 46 equipos conocidos que jugarán esta edición de la Sudamericana, brasileños y argentinos son los que cuentan con más representantes: hasta seis cada uno.

Brasil saldrá con Cruzeiro, Ponte Preta, Corinthians, Fluminense, Sport Recife y Sao Paulo mientras Argentina contará con Huracán, Racing, Arsenal, Independiente, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Defensa y Justicia.

Paraguay y Colombia pondrán en juego a cinco equipos y Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú y Venezuela tendrán a cuatro... a la espera de lo que suceda con la Copa Libertadores, que se disputa "al mismo tiempo" que esta Sudamericana, al estilo de la Liga de Campeones y la Europa League en el Viejo Continente.

El vencedor de la Sudamericana obtendrá una plaza directa para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2018, jugará la Recopa Sudamericana 2018 contra el campeón de la Copa Libertadores 2017 y la Copa Suruga Bank 2018 frente al vencedor de la Copa J. League (Liga japonesa).

El nuevo esquema establece que un mismo equipo no podrá clasificar a la Libertadores y la Copa Sudamericana del mismo año.



Partidos de la primera fecha de la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana 2017:



Martes 28 de Febrero:

En Santiago: O'Higgins (CHI) - Fuerza Amarilla (ECU)

En Montevideo: Boston River (URU) - Comerciantes Unidos (PER)

En Quito: LDU Quito (ECU) - Defensor Sporting (URU)

En Cali: Deportivo Cali (COL) - Sportivo Luqueño (PAR)



Miércoles 1 de Marzo:

En Puerto La Cruz: Deportivo Anzoátegui (VEN) - Huracán (ARG)

En Potosí: Nacional Potosí (BOL) - Sport Huancayo (PER)

En Santiago: Palestino (CHI) - Atlético Venezuela (VEN)

En Buenos Aires: Racing Club (ARG) - Rionegro Águilas (COL)



Jueves 2 de Marzo:

En Chiclayo: Juan Aurich (PER) - Arsenal (ARG)

En Asunción: Cerro Porteño (PAR) - Caracas (VEN)

En Tolima: Deportes Tolima (COL) - Bolívar (BOL)