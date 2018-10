“Corrí para hablar con Lucumí”, Dayro Moreno

Dayro Moreno se entrena estos días por su cuenta para no perder el ritmo y estar listo para cuando llegue una oferta de trabajo. Ser el goleador y una de las figuras de Atlético Nacional no evitaron que los dirigentes lo despidieran luego de protagonizar una bronca con su compañero Jeison Lucumí en un partido contra el Deportivo Cali en la Liga Águila.

El episodio hizo revivir todas las historias de indisciplina que protagonizó el delantero y tanto el equipo paisa como las redes sociales se las cobraron.

Tras su primera semana como desempleado, Dayro Moreno se confesó con el diario El Tiempo, en el que aseguró que no es una mala persona, contó su versión de la pelea con Lucumí y explicó cómo vive estos días tras el despido.

Negó que su reacción de salir corriendo para el camerino al acabar aquel partido haya sido para ir a pelear con su compañero, como lo interpretaron los medios y los hinchas tras ver las imágenes en televisión.

“Cuando termina el partido y yo arranco a correr para el camerino para hablar con Lucumí, entonces lo tomaron de otra manera: que de pronto yo lo iba a agredir, que iba a formar más cosas. Usted sabe que en el fútbol el camerino es privado, las cosas se arreglan allá y eso queda para nosotros. Cada uno tiene la decisión de pensar lo de cada uno. Yo me he caracterizado por ser buena persona. Soy una persona muy tranquila, muy humilde: pueden preguntar por mí en cualquier equipo que yo he estado. Toda la culpa me salió a mí”.

“En el fútbol hay una cosa que se llama respeto. Y yo, en mi carrera futbolística, gracias a Dios, antes de ser profesional me enseñaron a respetar. En el fútbol hay escalas que uno va ganando poco a poco… en el Nacional se discutía: en los tiros libres, cuando está Bocanegra, cuando está Rivas, yo no me arrimo a la pelota, yo no hago nada porque hay respeto. Pero si no están, el indicado era yo, pero bueno. Él también le apostó al beneficio del grupo. Pero a lo que yo iba: el compañero no debió reaccionar como reaccionó”, añadió.

Sostuvo que le cobraron por el manoteo que le hacía a sus compañeros en algunas jugadas y que en televisión parecía que se peleaba con ellos.

“El problema también es el manoteo: eso no lo hago por ser mala persona. Al contrario, me gusta para que todo salga bien, para que todo salga a la perfección. Yo ya había hablado con los compañeros, nos reunimos y habíamos dicho que si iba a ser para beneficio del grupo, como se dice vulgarmente, que me putearan, pero en la cancha todos somos amigos. Eso no es secreto que en fútbol a veces se empiezan a putear, pero no llegan a las manos ni nada. Incluso, por eso salí muy caliente. Como yo se lo expresé al presidente: llevo 16 años de fútbol profesional colombiano y a mí nunca me había pasado una situación de estas, que un compañero me agrediera así dentro de la cancha, que me faltara al respeto, a mis principios, a todo. Y yo soy una persona tranquila: donde hubiera sido otro, hubiera reaccionado ahí dentro de la cancha”, explicó.

Sobre la reincidencia en indisciplina que usó Nacional como argumento para despedirlo, el jugador reconoció que tuvo un incidente con Gonzalo Castellani durante un partido con Junior por Copa Colombia, pero aseguró que aquello no pasó a mayores.

“Como dice el dicho: al caído caerle. Gracias a Dios nunca falté a un entrenamiento de Nacional, siempre llegué, y lo que pasó, y todo el mundo lo sabe, es que el 30 de agosto cumplió años mi esposa; es una cosa de familia, es una reunión familiar en un restaurante. Lo normal, yo salí con mi señora, como todo el mundo lo hace, yo me tomé un traguito con mi familia en mi apartamento y ya. Llegué a entrenar normalmente, entonces eso fue lo que pasó. Desafortunadamente quedamos eliminados en la Copa Libertadores dos días antes. Yo ya tenía eso planeado como sorpresa para mi señora, clasificáramos o no, ya tenía eso planeado con mi familia: es una vez al año y es una fecha muy especial”, declaró sobre su fama de tomador.

Habló sobre cómo se siente tras salir de esa forma del equipo antioqueño, del apoyo que recibe de su familia y de la preparación física que mantiene para cuando reciba una nueva oferta.

“Un poco triste; de verdad, es como si me cayera un baldado de agua fría de un momento a otro. Estoy triste, porque Nacional me dio muchísimo, sentí el apoyo de los hinchas, pero estoy tranquilo, estoy con mi familia asimilándolo de la mejor manera, haciendo las cosas bien y preparándome. Trato de no perder el ritmo, porque en cualquier momento me puede salir otra oferta”.

Anterior Madre quemó las manos a su hijo con una parrilla caliente