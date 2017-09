CR7 y la conmovedora carta de los familiares de un menor muerto en México

Tras el terremoto que sacudió a México, y que dejó cientos de muertes, se empiezan a conocer las historias conmovedoras de la víctimas.

Una de esas historias es la de Santiago Flores Mora, que murió atrapado en el Colegio Enrique Rébsamen.

El menor era un gran seguidor del futbolista portugués Cristiano Ronaldo y su afición se conoció gracias a una carta de sus familiares que se hizo viral en redes y que llegó hasta el mismo jugador de Real Madrid.

“Señor, Cristiano Ronaldo, sólo quería que usted supiera que mi hijo soñaba con irlo a visitar. Ahora se fue con Dios y con mucho dolor le escribo. Desafortunadamente no le di importancia en vida sobre este amor que sentía por usted”, explica la carta.

En la epístola se conoce que el niño cumpliría 7 años el 22 de septiembre y que uno de sus mayores sueños era el de conocer al goleador luso.

“Lo último que me dijo antes de ingresar al colegio fue ‘hoy será mi mejor partido de fútbol. Será un clásico Real Madrid vs. Barcelona y yo soy Cristiano y haré que mi equipo le dé una paliza al Barça’... Yo al preguntarle qué quería ser cuando grande me dijo que maestro de historia como su papá y futbolista como el mejor crack, como Cristiano Ronaldo. Señor no sé si esté muy ocupado. Lo único que deseo es que sepa que mi hijo lo admiraba como un padre. Gracias por existir", apunta la misiva.

El conmovedor mensaje llegó hasta el mismo Cristiano Ronaldo, quien le envió una respuesta a la carta en sus redes sociales, acompañado por una foto sosteniendo una camiseta dedicada a Santiago.

“En este momento de dolor, envío a la familia de Santiago y a todas las familias que han perdido sus seres queridos un enorme abrazo”, dijo el considerado por muchos como el mejor futbolista del planeta, que hará llegar la camiseta a México.