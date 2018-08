Cuadrado a Cristiano: lo que le dijo al cederle el número 7

A Cristiano Ronaldo se le ve bien en la Juventus. Los videos que han circulado por Internet muestran que el portugués se ha acogido bien al nuevo grupo de compañeros y en su debut en la Serie A mostró parte de su potencial ofensivo a pesar de que no pudo marcar.

Cristiano, que recibió el número 7 del equipo de Turín, reveló en una entrevista con el portal DAZN, lo que le dijo el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que en la temporada pasada fue el dueño de ese número.

Cristiano ya había usado el 7 en Manchester United y en Real Madrid, por lo que siente algo especial por el número. Por eso, la estrella portuguesa destacó la actitud del colombiano y del club al entregarle la casaca.

"Lo hablé con el club y con Cuadrado, que me dijo: 'No hay problema, te lo cedo con mucho gusto'. Todo ha ido bien, me sorprendió la disponibilidad del club y también la de Cuadrado", señaló el luso.

Juan Guillermo Cuadrado no tuvo problemas en volver a usar la número 16, con la que jugó su primera temporada en la Juventus. De momento, el extremo antioqueño y Cristiano parecen llevarse bien, lo que podría convertirlos en una de las sociedades más desequilibrantes del fútbol europeo.

