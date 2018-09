Cuadrado, James y Arias serían titulares hoy en el fútbol europeo

Las miradas de los colombianos hoy se centrarán en el fútbol italiano, en el que la Juve de Juan Guillermo Cuadrado y Cristiano Ronaldo visitará a la 1:30 p.m. a Parma.

A esa misma hora, pero mañana, el Nápoles del portero David Ospina visitará a Sampdoria, mientras que el Atalanta de Duván Zapata oficiará de local ante el Cagliari.

En la Bundesliga, Colombia también vería en escena a James Rodríguez con el Bayern Munich, que visita al Stuttgart a las 11:30 a.m.

En España, muy posiblemente Santiago Arias será titular hoy con el Atlético Madrid, que no podrá contar por lesión con Juanfran como lateral derecho.

Atlético visitará a las 11:30 a.m. al Celta.

Real Madrid recibe a la 1:30 p.m. a Leganés, mientras que el Sevilla de Luis F. Muriel visita mañana a Betis (1:45 p.m.) y Barcelona hace lo propio (11:30 a.m.) frente al Huesca.

En la Liga Premier, el Everton sin Yerry Mina (no ha podido debutar por estar lesionado) recibe hoy a las 9 a.m. a Huddersfield. A esa misma hora, West Ham, de Carlos Sánchez, se mide a Wolverhampton; Brighton, de José Izquierdo, recibe al Fulham y el Bournemouth, de Jefferson Lerma (no se sabe si debutará), visitará al Chelsea.

En la Liga de Francia, Monaco visita mañana a Marsella a las 2 p.m.