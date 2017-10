A cuentagotas se cumplirá la decimoquinta jornada de la Liga Águila

La decimoquinta jornada de la temporada regular de la Liga Águila II de 2017 iniciaba este viernes en Pasto, pero el juego contra Envigado fue aplazado, uno de los cinco postergados en una fecha que sólo cumplirá con la mitad del programa entre sábado y jueves.

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) emitió este jueves el siguiente comunicado: “La Dimayor se permite informar que debido a la huelga de pilotos que se viene presentando en la aerolínea Avianca que dificultan el traslado de los clubes, los siguientes partidos correspondientes a la Fecha 15 en la Liga Águila y Torneo Águila II-2017 tienen modificaciones:”.

LIGA ÁGUILA II-2017

FECHA 15

Atlético Huila vs. Millonarios

Bucaramanga vs. Rionegro Águilas

Cortuluá vs. Alianza Petrolera

Deportivo Pasto vs. Envigado

TORNEO ÁGUILA II-2017

FECHA 15

Universitario de Popayán vs Real Cartagena

Cúcuta vs. Leones FC

Real Santander vs. Fortaleza CEIF

Atlético FC vs. Barranquilla FC

Pereira vs. Boyacá Chicó

Con ese panorama, la jornada 15 de la Liga se iniciará el sábado a las 5:30 de la tarde en Tunja con el duelo entre Patriotas de Boyacá y Jaguares de Córdoba, pero no se sabe cuándo terminará por los cinco aplazados. El programa continúa el domingo con dos compromisos.

En el Atanasio Girardot se vivirá por Liga un adelanto de la final de la Copa Águila que disputarán Medellín y Atlético Junior, mientras que en el segundo turno, Deportivo Cali recibe a La Equidad en Palmaseca.

Para el lunes, desde las 5:45 de la tarde quedó programada la confrontación entre Once Caldas y Atlético Nacional en Manizales, mientras que el jueves 19 de octubre se cumplirá el juego por el descenso entre Tigres y América en el estadio El Campín de Bogotá.

Peor panorama tiene el Torneo Águila de la B, porque de los ocho partidos sólo tendrá dos, el de Valledupar contra el Unión Magdalena y Llaneros frente a Orsomarso, porque los otros seis fueron aplazados por Dimayor.