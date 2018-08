Definidas las llaves de octavos de final de la Copa Águila

En la noche de este miércoles se realizó el sorteo de los enfrentamientos de octavos de final de la Copa Águila 2018, que se disputarán entre el 15 y 29 de agosto en juegos de ida y vuelta.

En un primer bombo se encontraban Chicó, Leones, Quindío, Once Caldas, Envigado, Patriotas, La Equidad y Bucaramanga, mientras que en el otro estaban ubicados Nacional, América, Millonarios, Cali, Jaguares, Santa Fe, Medellín y Junior.

Así quedaron definidas las llaves:

Llave 1: Millonarios vs. Boyacá Chicó

Llave 2: América vs. Leones

Llave 3: Junior vs. Quindío

Llave 4: Medellín vs. Once Caldas

Llave 5: Santa Fe vs. Envigado

Llave 6: Nacional vs. Patriotas

Llave 7: Cali vs. La Equidad

Llave 8: Jaguares vs. Bucaramanga