Definidos los finalistas del Mundialito Cartagena de Indias

Tras muchos goles y partidos, ya se conocen los equipos que lucharán por el título del IV Mundialito Cartagena de Indias que se disputa desde el 10 de diciembre en diferentes canchas de la ciudad.

Los finalistas de las cuatro categorías que se juegan se definieron este viernes y las finales se disputarán mañana sábado 14 de diciembre.

En la categoría sub 10, los finalistas son Comfenalco, que superó 2-1 a Cenfar, e Ider B, que se impuso 3-0 a Cartagena Academy Soccer.

En la sub 12, el título lo pelearán Academia de Crespo y Arco Zaragoza. Los primeros vienen de dejar en semifinales a Nuevo Gimnasio School, mientras que los segundos eliminaron a Comfenalco A.

Los dos finalistas ya se enfrentaron en la fase de grupos en un juego en el que se impusieron los niños de Arco Zaragoza.

En la categoría sub 14, Atlético Bucaramanga avanzó a la lucha por el título tras derrotar por 4-2 en penales a Nuevo Gimnasio School. En la final se medirá con la Selección Bolívar, que goleó a Fortaleza B por 4-0.

En la sub 16, Fortaleza A se enfrentará a la Selección Bolívar. El equipo local viene de superar en semifinales a Nuevo Gimnasio School, por 2-0, mientras que los bogotanos se impusieron 2-0 a Real de Indias.

Las finales y los partidos para definir tercer y cuarto puesto se disputarán en la cancha La Gambeta y en el estadio Jaime Morón León.

El cronograma de los partidos será así:

La Gambeta:

Sub 10: -8:00 a.m., Cartagena Academy Soccer vs Cenfar (tercer lugar).

-9:30 a.m., Comfenalco A vs Ider B (final).

Jaime Morón:

Sub 12: 8:00 am, Nuevo Gimnasio School vs Comfenalco A (tercer lugar).

2:00 pm, Arco Zaragoza vs Academia de Crespo (final).

Sub 14: 9:30 am, Fortaleza B vs Nuevo Gimnasio School (tercer puesto).

12:30 pm, Selección Bolívar vs. Bucaramanga (final).

Sub 16: 11:00 am, Nuevo Gimnasio School vs Real de Indias.

3:30 pm, Jaime Morón: Fortaleza A vs Selección Bolívar vs Nuevo Gimnasio School.