Despiden a Francisco Maturana de la dirección técnica del Once Caldas

La junta directiva del club colombiano Once Caldas separó hoy del cargo de director técnico a Francisco "Pacho" Maturana y nombró como reemplazo temporal a Herney Duque.

"Once Caldas S.A. se permite informar que en desarrollo de las labores de planificación para el año 2018 la junta directiva en pleno, con el visto bueno de los máximos accionistas de la sociedad, ha decidido de manera unilateral dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con el profesor Francisco Antonio Maturana García a partir de la fecha", indicó el conjunto en un comunicado.

Con la decisión, explicó el Once Caldas, "también se pone fin al vínculo laboral con los señores José Ricardo Pérez Morales, quien se desempeñaba como asistente técnico; Johan Zapata Montoya, quien hacía las veces de preparador físico y Donaldo Cardona Nieto, quien tenía a su cargo la dirección metodológica del proyecto deportivo".

Tras la desvinculación del cuerpo técnico, Herney Duque y Juan Carlos Henao estarán al frente del equipo profesional de manera temporal, hasta que se defina y anuncie el nombre del nuevo director técnico.

Francisco Maturana, de 68 años, llegó al Once Caldas el 5 de junio pasado pero los resultados no fueron satisfactorios para la junta directiva del club, ya que no clasificó a la fase final de la Liga colombiana.

El exentrenador de la selección colombiana dejó al Once Caldas en el antepenúltimo lugar de la tabla con 18 puntos, producto de cuatro triunfos, seis empates y nueve derrotas.

La Liga Águila es liderada por Independiente Santa Fe con 38 puntos.

Como parte de su carrera profesional Maturana logró con el club Atlético Nacional el primer título de un equipo colombiano en la Copa Libertadores de América en 1989.

Asimismo, en 2001 obtuvo la Copa América con la selección nacional.