Dimayor definió sistema de juego de la Liga Femenina Águila 2018

En las instalaciones de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), se llevó a cabo la reunión de Junta de competencias de clubes afiliados, en donde se estableció el sistema de juego y el calendario que tendrá la Liga Femenina Águila 2018.

De acuerdo con la entidad, el próximo año sólo habrá un campeonato femenino que se realizará del 11 de febrero al 31 de mayo.

Los equipos participantes se dividirán en cuatro grupos y solo podrán inscribir 25 jugadoras por equipo, de las cuales seis pueden ser extranjeras.

Igualmente el sistema de juego para la Liga Femenina será en cuatro fases: todos contra todos, cuartos de final, en donde clasifican los dos mejores clubes de cada grupo en partidos de ida y vuelta, semifinales y final.

El equipo ganador obtendrá un cupo para participar en la Copa Libertadores Femenina, y además, tendrá un partido amistoso frente al campeón de la Liga Iberdrola de España.

Dos de los equipos que no estarán el próximo año serán Independiente Medellín, que en un principio había confirmado su participación pero a última hora decidió que no jugaría por temas de planeación y calendario, y Millonarios, que no confirmó su presencia en este torneo.

De esta forma se jugará la segunda edición de la Liga Femenina de fútbol en el país, que tuvo como primer campeón a Santa Fe.

GRUPOS

Grupo A: Cúcuta Deportivo, Atlético Bucaramanga, Real Santander, Alianza Petrolera, Atlético Huila y Deportes Tolima.

Grupo B: Santa Fe, Bogotá F.C, Deportivo Pasto, Patriotas F.C., Fortaleza C.E.I.F., La Equidad.

Grupo C: Orsomarso S.C., Cortuluá, América, Atlético F.C., Deportes Quindío, Deportivo Pereira.

Grupo D: Real Cartagena, Unión Magdalena, Atlético Junior, Nacional y Envigado F.I.