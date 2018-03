Duván Zapata: "Colombia ha crecido enormemente"

El internacional colombiano Duván Zapata, delantero del Sampdoria italiano, consideró hoy que Colombia "ha crecido enormemente" y que cuenta con "los argumentos" necesarios para mejorar los cuartos de final alcanzados en la edición de 2014.

Zapata repasó su soñado debut con la camiseta de Colombia y se rindió ante el liderazgo que tiene en el vestuario de la selección cafetera el técnico argentino José Pékerman, en una entrevista con Efe en el centro deportivo del Sampdoria en Génova (norte).

La estima para el argentino Lionel Messi o el marfileño Didier Drogba, el análisis del grupo mundial de Colombia, un pronóstico sobre los equipos favoritos en Rusia 2018 y la pasión por la comida tradicional genovesa, son otros de los temas analizados por Duván en una larga conversación.

Pregunta: Su gran rendimiento en la Serie A italiana (Primera División) le ha permitido entrar desde el año pasado en la selección colombiana. ¿Qué representa para usted vestir esa camiseta?

Respuesta: Justamente hace un año fue mi primera llamada con la selección, fue a esta época de marzo. Estoy muy contento, antes de que llegara la primera llamada, la había anhelado mucho. En los equipos en los que he estado estaba intentando poder llegar a la selección mayor. Ahora que esto pasó, que ya llevo prácticamente un año yendo a la selección, estoy muy contento y espero poder aportar mi granito de arena. Con el Mundial que se viene, estoy con muchas expectativas de poder ser parte del grupo que va a representar a Colombia. Pero eso también depende mucho del nivel que puedo tener acá en el Sampdoria. Serán meses fundamentales para todo esto que se viene.

P. ¿Qué sintió el día de su debut como titular con Colombia?

R. Era el último partido de las eliminatorias para entrar en el Mundial, contra Perú, y acompañé a (Radamel) Falcao en la delantera. Ese partido marcó mi carrera de cierta forma. Llegar allí, en ese partido tan importante, y hacerlo bien ha sido una satisfacción para mí.

P. El fútbol colombiano ha crecido muchísimo en los últimos años. ¿Qué rol tuvo José Pékerman en este crecimiento?

R. En el momento en el que el "profe" Pékerman asumió la selección Colombia, el fútbol colombiano saltó a otro nivel, por todo lo que ha conseguido hasta ahora. Para mí su llegada a la selección ha sido fundamental, ha ido todo para bien. La selección Colombia ha crecido enormemente, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, así que cuando estoy con él (Pékerman) uno vive realmente lo que ve desde afuera, ese liderazgo, esa capacidad de darte la información. Es muy importante para un jugador tener las cosas claras y pienso que el cuerpo técnico y él hacen un trabajo fundamental.

P. En 2014, Colombia llegó a cuartos de final. ¿Con qué ambición encara el Mundial de Rusia?

R. Ahora hay muchos jóvenes formando la selección Colombia, pero también hay esa base que es la del Mundial pasado. Así que pienso que hay muchos más argumentos para llegar un poco más lejos. Obviamente es difícil, es un Mundial, cada estancia es muy complicada porque nadie regala nada. Todos los partidos son como una final.

Hay muchas expectativas, pero ahora tenemos a Falcao y si en el Mundial pasado sin él pudimos llegar a los cuartos de final, en este Mundial, con Radamel, obviamente las expectativas crecen aún más. La selección Colombia tiene que ser buena en manejar esa presión que seguramente va a haber, pero creo que es un gran grupo y seguramente en la dificultad sabremos salir adelante.

P. ¿Qué opina de los rivales de Colombia en la fase de grupos, Polonia, Senegal y Japón?

R. Nuestro grupo es muy compacto, va a ser duro. He escuchado algunos comentarios en los que decían que iba a ser un grupo asequible, pero yo no la veo de esa forma. Hoy en día es todo muy competitivo, se ve porque Senegal tiene grandes jugadores en grandes clubes, (Kalidou) Koulibaly, (Sadio) Mané, (Baldé) Keita, (Mahmadou) Niang, así que va a ser muy complicado. Polonia también tiene a jugadores de un nivel altísimo. Japón igual. Va a ser complicado pero obviamente Colombia está llamada a pasar de fase.

P. ¿Cuáles son las selecciones que ve más preparadas para triunfar en Rusia?

R. Las favoritas siempre son las que más historia tienen, Alemania, Argentina, Brasil, España. Pero va a ser un gran signo de interrogación quién gana este Mundial. El mínimo detalle va a ser fundamental para pasar de fase y ganar partidos.

P. Argentina tuvo que sufrir hasta el último partido para sellar el pase al Mundial. ¿Usted se imaginaba un Mundial sin la 'Albiceleste'?

R. En ese presente, cuando no estaba dentro de los primeros que van al Mundial, uno obviamente se preocupa, pero al final sabía que Argentina iba a clasificar al Mundial. Por lo que es Argentina como historia, la clase de jugadores que tiene, tiene al mejor jugador del mundo, al mejor jugador de toda la historia según yo (Lionel Messi).

P. En cambio Italia no consiguió clasificarse.

R. Lo mismo pensaba con Italia. Dije, bueno, tiene ese partido difícil contra Suecia, pero seguramente Italia se va a clasificar. Bueno, esa vez sí me equivoqué. Fue algo muy lamentable, pero esto te da a entender que hoy en día el fútbol es muy competitivo, no hay rival fácil. Esto va a ser también este mundial, va a ser un Mundial muy parejo, así que habrá que prepararse de la mejor forma para tener un buen nivel y competir al cien por cien.

P. ¿Siempre tuvo claro que usted sería un delantero centro?

R. Lo tenía muy claro que iba a ser delantero, era la única posición que me gustaba así que puedo decir que toda mi carrera profesional y mi preparación en divisiones menores la hice como delantero.

P. ¿Cuáles eran sus ídolos?

R. Drogba me gustaba muchísimo, (el sueco, Zlatan) Ibrahimovic también me encanta, (el brasileño) Adriano (Leite), cuando estaba en el Inter de Milán, me encantaba también. Estos tres eran los que más me gustaban, explicó en conversación con Efe.

P. Usted se ha convertido el pasado verano en el jugador más caro de la historia del Sampdoria (20 millones). ¿Qué se siente?

R. Es un orgullo muy grande tener este privilegio. No muchos jugadores tienen la oportunidad de ser comprados por ciertas cifras. Estoy contento porque esto también habla muy bien del trabajo que hasta ahora he realizado aquí en la Serie A.

P. Lleva ocho goles en esta temporada y su récord en Italia es de diez dianas. ¿Es el año correcto para establecer un nuevo registro?

R. Yo siempre cada año intento superar lo que hice el año anterior, es también una forma de crecer, así que la expectativa en esta temporada, que ya está en su recta final, es hacer la mayor cantidad de goles posible y superar la cantidad de goles del año pasado.

P. Usted ha fichado por uno de los clubes más "latinos" de la Serie A. Comparte el vestuario con los uruguayos Lucas Torreira y Gastón Ramírez, el paraguayo Edgar Barreto y los argentinos Ricjy Álvarez y Matías Silvestre. ¿Cómo es su relación con ellos?

R. Los muchachos me acogieron de la mejor forma, no solo ellos (los latinos) sino todo el equipo, todos son muy buena honda. Hay que hablar de la parte humana de estas personas, más allá de la profesionalidad. Así que con Edgar (Barreto), Lucas Torreira, Gastón (Ramírez), Matías (Silvestre), Ricky (Álvarez), son los con los que después de un entreno compartimos tiempo, salimos a cenar todos juntos. Con ellos, más allá de la profesionalidad hemos creado una linda amistad.

P. Ha venido a jugar en la ciudad de la "pasta al pesto" (pasta con salsa de albahaca) y de la "focaccia" (una pizza típica de Génova). ¿Le gusta la comida de Génova?

R. Antes de llegar acá a Génova ya la había probado, pero cuando llegas acá te das cuenta de la diferencia, que el pesto es de acá. Te das cuenta del sabor que tiene acá el pesto. Pero también la focaccia, son de los platos típicos de acá que más me han gustado a mí a mi familia.