El colombiano que llegó a campeón mundial fútbol freestyle imitando a Ronaldinho

Sebastián Hernández Ortiz más conocido en el mundo como Boyka, es hoy en día el máximo representante colombiano en la historia del Football Freestyle, rama del fútbol que consiste en dominar el balón con todas las partes del cuerpo.

Desde temprana edad inició su formación en Medellín, luego de conocer a su tutor Miguel Ángel Trejos en la escuela de formación de esta ciudad, pionero además de esta técnica diferente para hacer diferentes trucos con una pelota.

En 2008 Boyka dedicaba su vida a largas horas de entrenamiento intentando sacar nuevos trucos y figuras, a pesar que muchas veces se le caía la pelota, jamás perdió los ánimos para imitar a su gran ídolo, el astro brasilero Ronaldinho y dedicarse de lleno a esa modalidad.

En diálogo con COLPRENSA, Boyka Ortíz habló de su historia en el fútbol freestryle, como llegó a una disciplina no tan popular en Colombia y lo que lo ha llevado a ubicarse cuarto en el ranquin mundial, siendo el latinoamericano mejor ubicado.

-¿Cuál es tu historia dentro del fútbol freestryle?

Llevo aproximadamente 8 años practicando este deporte, lo conocí gracias a Ronaldinho y desde ese tiempo he participado en varios torneos nacionales e internacionales, soy siete veces campeón nacional y he sido campeón mundial 2014- 2015 y sub-campeón mundial en Australia 2016.

-De sus títulos, ¿cuál es el que más recuerda?

El campeonato mundial 2014, porque fue muy reñida una final latinoamericana contra un argentino y fue como el punto de partida para que nos comenzarán a tomar más en cuenta en este deporte.

-¿En este momento cuál es su ranquin mundial en el deporte previo iniciar la gira por todos los continentes en este 2017?

Esta temporada tengo varios campeonatos en febrero, va a haber un pre nacional en Palmira, de ahí salimos para Suiza dónde van a ir los 16 mejores del mundo y estará la FIFA, gente del Comité Olímpicos, también voy para el latinoamericano que se hará en Argentina y el mundial en República Checa.

Actualmente ocupo el cuarto puesto en el ranquin mundial y la idea después de la temporada es mantenerlo o si se puede superarlo.

-Ya cuenta con un roce internacional, conoce el nivel de fútbol freestyle de otros países, ¿cómo calificaría el nivel colombiano?

El fútbol freestyle en el país está masificando, yo llevo 8 años, este deporte es muy nuevo en Colombia. Llegó aproximadamente hace 15 años gracias a Alejandro Castro, él fue quien llegó a las diferentes ciudades como Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga y se puso en la tarea de buscar nuevos talentos y ahora ya es la tarea de nosotros pasar la vara a nuevos talentos, yo estoy dando clases en las comunas de Medellín y también quiero ayudar a que se conozca más en Bogotá. El Talento lo hay, entonces la idea es que llegue a cada vez más jóvenes.

-Cuando empezó en esta disciplina era menos popular que ahora, háblenos un poco más en detalle cómo le coges el gusto al fútbol freestyle

Como te decía fue gracias a Ronaldinho, yo trataba de hacer lo que él hacía tanto dentro como fuera de la cancha. yo jugaba en ese entonces de volante de creación hasta que no pude seguir avanzando más y me di cuenta que podía entrenar más horas con el fútbol freestyle, no tenía a nadie que me gritara y con el tiempo me di cuenta que con ese deporte podía tener un estilo de vida que puedo viajar por el mundo.

-Uno pensaría que un campeón mundial de fútbol freestyle tiene una técnica envidiable ¿por qué no siguió con en el fútbol 11?

Eso es como todo, yo jugué fútbol hasta los 16 años, desafortunadamente no se me dio la oportunidad como otros jugadores la tuvieron. Yo me presenté a Atlético Nacional sub 15 y sub 16 pero ya era terminando la secundaria entonces me toco mirar entre el fútbol o terminar los estudios, preferí terminar los estudios y dejar el fútbol a un lado, y ahí comenzar a practicar el freestyle pues lo podía practicar en mis horas libres.

La otra cosa que me gustó más del fútbol freestyle es que se basa en la creatividad, tú aprendes tus propios trucos y eso vale mucho en la puntuación, en cambio el fútbol es mucho más colectivo y dependes de los compañeros.

-Háblenos un poco de intención de la FIFA de masificar más el fútbol freestyle

Como la Federación de fútbol freestyle se trasladó para Suiza, nos van a llevar por una conferencia en la cual hablará un ente de la FIFA y de los Olímpicos para comenzar a cuadrar la idea que el fútbol freestyle sea un deporte olímpico dentro de 25 años. También se está hablando para arreglos de más patrocinios y auspicios para freestylers que estén dentro de los 16 mejores del mundo.