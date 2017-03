“El fútbol, bien manejado, es un buen negocio”, presidente de la Dimayor

El crecimiento de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) ha sido notorio en los últimos años. El fútbol fue entendido como producto, por el comité ejecutivo que preside Jorge Perdomo, por lo que el año pasado crearon el departamento de mercadeo y ya hace parte del consejo directivo de la World Leagues Forum (WLF).

Las relaciones internacionales han permitido intercambios de conocimiento con la Liga BBVA, de España, y un principio de diálogo con la Premier League, de Inglaterra, países ejemplo en el manejo del fútbol como espectáculo rentable, objetivo primario de la Dimayor.

Perdomo prefiere separar a la estructura del fútbol de los escándalos de corrupción, pese a que en Colombia tocaron a Luis Bedoya, cuando era presidente de la Federación Nacional y luego de ser un histórico en la Dimayor. Dice que ese caso fue por sus trabajos con la FIFA y la Conmebol, pero que no tocó al fútbol colombiano. Por eso vende la idea de que el balompié nacional es un producto de calidad, aunque reconoce que falta mucho, especialmente en los escenarios y en el trato al cliente, al hincha. Sobre esos lunares dice que los clubes deben entrar a un riguroso licenciamiento, con pautas internacionales que deben cumplir para seguir compitiendo.

El próximo martes (7 de marzo) hay Asamblea en Dimayor con los 36 clubes afiliados, para entregar los balances del 2016 y repartir los excedentes de la ganancia de ese año. Antes de esa reunión, el presidente de Dimayor, Jorge Fernando Perdomo, dialogó con COLPRENSA sobre los problemas de calendario para los clubes profesionales, la inversión en el fútbol, los escándalos de corrupción y otros temas.

- ¿Cómo van las relaciones internacionales de Dimayor?

Son relaciones que se construyeron a raíz de una agremiación de ligas (WLF) que tenemos a nivel mundial, en la que Colombia es parte del consejo directivo; la integran las ligas de Inglaterra, Francia, Alemania, España y más países, lo que facilita una relación para lograr intercambios de cooperación. Ya tenemos un convenio con la de España, que nos genera resultados positivos, por ejemplo, transferencia de conocimiento en temas como marketing, seguridad en los estadios, derechos de televisión, reparto de esos derechos y la Liga Femenina. Y estamos iniciando diálogos con la Premier League.

- A propósito de esa agremiación, ¿qué piensa de iniciativas que quieren separar a los clubes de la FIFA, como el ECA o la Liga Suramericana de Clubes?

Consideramos que todas esas expresiones tienen una justificación: la FIFA y cada organismo regional, Conmebol en nuestro caso, toman decisiones inconsultas que afectan a los clubes y a las ligas, que somos los directamente involucrados en el producto del fútbol.

- ¿Cómo qué decisiones?

Por ejemplo, el año pasado mientras trabajábamos juiciosamente adentro de la Liga para saber a qué clubes les concedíamos los cupos para asistir a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, simplemente fuimos notificados por Conmebol de cómo era el reparto; me parece que fue una decisión arbitraria, que correspondería tomar a las ligas y que nos generó varias circunstancias, como el hecho de que el campeón de la Superliga, que podía ir a las dos copas internacionales, ya no puede, su derecho lo cortaron de tajo.

- ¿Ya definieron el premio para el campeón de la Superliga?

Ese tema fue muy traumático, porque la resolución que expidió la Conmebol fue en octubre, cuando ya había unos derechos adquiridos, sabiendo que el ganador iba a concurrir, por lo menos, al primer partido de la Copa Sudamericana, lo que da un premio de 250 mil dólares. Vamos a hacer claridad en la Asamblea de esta semana qué hacer. No habrá premio en dinero para compensar, tampoco un cupo internacional; estamos buscando unos partidos con la Liga de España.

- ¿Qué hablaron con Conmebol luego de esa decisión?

Enviamos al gerente deportivo de Dimayor (Iván Novella) unos días después de recibir la primera información; cuando él me llamó a decirme que no había nada qué hacer, que la decisión ya estaba tomada, me pareció que Conmebol nos irrespetó.

- ¿Hasta dónde puede llegar la independencia de esas agremiaciones, como ECA, WLF o la Liga Suramericana de Clubes?

No creo que pasen a mayores; pienso que finalmente habrá concertaciones, porque las divisiones tampoco le hacen bien al fútbol. Creo que lo que ECA ha reclamado, debe ser atendido por UEFA; lo que la Liga Suramericana de Clubes está reclamando, debe ser atendido por Conmebol, y lo que como ligas estamos reclamando, debe ser concertado con FIFA.

- Esas decisiones internacionales afectan mucho al campeonato local, al punto que ya hay diez partidos aplazados en la Liga…

Claro, pero en eso quiero ser claro: esta presidencia tomará reiteradamente la decisión de aplazar juegos, porque esos equipos que están jugando en Copa Libertadores y en Suramericana están representando a Colombia. Sabemos que genera trauma, que es objeto de crítica, pero lo seguiremos haciendo. Tenemos este semestre una fecha FIFA, este mes de marzo, que aprovecharemos para ponernos al día, lo más que podamos.

- ¿Cómo está la Dimayor económicamente?

Goza de buena salud. Tuvimos el año pasado una dificultad por un fallo adverso de un tribunal de arbitramento, por 25 mil millones de pesos, originado en un conflicto con la alianza Telmex-Une; logramos que el Consejo de Estado decretara la nulidad del laudo y ya están en nuestras arcas esos 25 mil millones, pero no dispondremos de esos recursos, porque somos conscientes de que el litigio está vigente y no conocemos el resultado final. Fuera de eso, Dimayor está bien, abastece de recursos económicos a los clubes; el año pasado fue excepcional y eso lo mostraremos en la Asamblea del 7 de marzo.

- ¿Si Dimayor está bien económicamente, por qué algunos dirigentes todavía se quejan de que el fútbol no es un buen negocio?

El fútbol, bien manejado, es un buen negocio. Hay que reconocer que el primer factor es la formación y venta de jugadores, entonces estamos desarrollando eso, pero, además, los clubes reciben una buena cantidad de dinero de parte de Dimayor, que les ayuda a atender sus gastos, que cada día son mayores, porque mantener un fútbol de buena calidad siempre generará necesidades.

- ¿Ese bienestar económico podría sufrir en el futuro próximo, por los escándalos de corrupción en el fútbol?

Es pertinente hacer claridad que el escándalo de corrupción que tocó a Colombia, en el caso de Luis Bedoya, hace relación únicamente a su connotación internacional, como miembro de Conmebol y de FIFA. En Federación y en Dimayor no se presentó nada. Por eso el fútbol colombiano es un producto de primera calidad y los patrocinadores están muy complacidos con los resultados de nuestra liga.

- ¿Pero las canchas del fútbol colombiano no reflejan esa calidad como producto?

Es verdad, pero por primera vez en la Dimayor, el año pasado el reparto de los excedentes lo condicionamos a que parte de ese dinero fuera dirigido a mejoramiento de la infraestructura de los clubes. En la Asamblea vamos a proponer tomar un crédito de 54 mil millones de pesos, para que cada club tome 1500 millones y con Dimayor como garante del pago, todo con destino al mejoramiento de infraestructura de los clubes.

- ¿Pero sólo el Deportivo Cali tiene estadio propio, los demás son de cada municipio?

Ese dinero va dirigido a las sedes de los clubes. Nos llena de confianza, por ejemplo, ver cómo el Deportes Tolima está construyendo una sede deportiva cercana a los 24 mil millones de pesos, que el Atlético Huila tiene una sede de más o menos ocho mil millones, que Jaguares y todos los clubes están trabajando sobre esto. Estamos seguros de que así construimos para el futuro del talento humano, que es el patrimonio de los clubes.

- ¿Y para cuándo, el mejoramiento de los estadios?

Por eso a Cortuluá le inhabilitamos la cancha de su ciudad, por ser una de las peores del país. En Bucaramanga el año pasado logramos que el gobernador de Santander apropiara, aproximadamente, doce mil millones de pesos para la remodelación del Alfonso López. Logramos que Palmira destinara ocho mil millones para su escenario; hemos estado en esa labor por todo el país. En Tunja apropiaron 800 millones de pesos para la iluminación y están trabajando en el gramado y en las graderías. No es fácil, porque se trata de convencer a gobernadores y alcaldes de la importancia del fútbol para sus regiones.

- En ese concepto del fútbol como producto, ¿cuándo van a valorar al hincha, que cada día es más maltratado en los estadios?

Esas son las enseñanzas que traemos de España e Inglaterra. Debemos ver al hincha como un cliente, generarle nuevas y mejores experiencias, desde que llega al estadio hasta cuando sale; que se sienta seguro para ir con su familia. Ahora que viene el licenciamiento de clubes, somos conscientes de que solamente así podemos generar un mejor producto.

- ¿En qué consiste ese licenciamiento de los clubes?

El año pasado la Conmebol estableció en una resolución el licenciamiento de los clubes. Se trata de una serie de obligaciones, por ejemplo que a 2019 todos los que quieran participar en competiciones internacionales deberán tener un equipo femenino. Este año comenzamos ese licenciamiento, que comprende también la revisión de escenarios; por eso, suspender una cancha porque amenaza riesgo, ya no es algo voluntario de Dimayor, sino que es obligatorio por Conmebol.

- ¿Cómo percibe para la Asamblea del 7 de marzo esa división de los clubes colombianos, los del llamado G8 y los demás?

Estamos por buen camino para acabar esas diferencias, que básicamente se han centrado en el reparto de los derechos de televisión. En la gira por Europa tuvimos el propósito de conocer los modelos de reparto por televisión y traemos unas propuestas, que todavía no podemos esbozar, pero que generarán valores adicionales al fútbol colombiano.

- ¿Está satisfecho con el inicio de la Liga Femenina?

Mucho. Esta semana recibí una relación de asistencia (y claro que parte del éxito fue engancharla como preliminar de los partidos de los hombres), en la que tenemos reportadas a 60 mil personas viendo la Liga Femenina. Ha despertado gran entusiasmo. Lo que algunos calificaban como recocha, ha demostrado que nuestras jugadoras y las niñas del exterior tienen calidad y están ofreciendo un buen espectáculo.