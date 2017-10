El martes nos jugamos una final ante Perú: Falcao García

El atacante colombiano, Radamel Falcao García, dijo este domingo que Colombia ante Perú no solamente se juega el cupo al Mundial de Rusia, sino que se juega una final, porque “muchos de los que estamos acá queremos estar en el Mundial”.

“Estamos pensando en el martes y sabemos que dependemos de nosotros y que la oportunidad está en nuestras manos. Así que Colombia está tranquila y esperamos llevar a cabo el plan que nos lleve al Mundial”, afirmó Falcao.

Agregó “ el sueño mío y de todos los jugadores que hacen parte de este plantel es llegar al Mundial. Dependemos de lo que va a hacer el equipo y seguramente que el equipo va a potencializar a las individualidades y que ojalá pueda cumplir mi sueño. Por eso he luchado por los últimos tres años y creo que este grupo tiene varios jugadores que no han participado en una Copa del Mundo, así que vamos a dar la vida el martes por lograrlo”.

“El martes es una final para nosotros. Quizás no es el paso al Mundial, es una final para nosotros y hay que afrontarlo como tal. Saber cada detalle del rival y en las finales no hay tutía, no hay margen de error. Hay que conocer al rival en cada uno de los detalles y saber interpretar lo que pide el partido”, recalcó Falcao.

Del apoyo que han recibido de parte de la afición colombiana manifestó que “he leído y escuchado algunas cosas de parte de la gente y creo que ha sido muy importante la solidaridad que nos han manifestado en diferentes lugares, aquí en Barranquilla y otras ciudades de Colombia. Y decir que nosotros estamos con la fe intacta como se está diciendo; estamos convencidos y confiados de que podemos hacer nuestro trabajo al máximo para conseguir este logro, ya luego depende de la voluntad de Dios”.

Abel Aguilar, por su parte, manifestó que “ya el partido ante Paraguay quedó atrás y ahora hay que pasar la página. Estamos con muchísima ilusión de hacer un gran partido, hacer las cosas bien. Estamos anímicamente bien. Hemos hablado muchísimo y de todo y toca sacar esto adelante”.

Agregó que el equipo en Lima tiene que ser muy inteligente. “Tenemos que ser cortos, como lo hemos hecho antes, pero también verticales cuando tengamos la pelota. Hay hombres adelante que sabemos como son y que en cualquier momento generar ocasiones de gol”.

“En casa hemos hecho buenos partidos, pero afuera nos han ido muy bien y eso lo dicen los resultados y esperemos que se nos den las cosas. Somos un equipo que siempre hemos mantenido la fe, la unión y la confianza en los compañeros”, agregó.

Carlos Sánchez, manifestó que no se necesita nada en especial para estar motivado “porque estamos vistiendo la camiseta más linda del mundo y creo que eso es suficiente para estarlos. Tenemos una posibilidad de llegar nuevamente a un Mundial y vamos a luchar por esa posibilidad”.

“Tenemos un grupo espectacular para ganarle a Perú y conseguir el pase al Mundial”. Y agregó que “le decimos a la afición que nosotros tenemos la misma convicción, la máxima convicción de que podemos sacar un resultado positivo, así que los invito a que estén con nosotros, a que crean, a que estemos más unidos que nunca, que ellos también son parte de este sueño”.

Colombia viaja en la tarde de este lunes a Lima donde el martes se juega ante Perú el pase a Rusia 2018.