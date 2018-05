“El problema de Argentina es la misma Argentina, que no tiene equipo”

El reconocido periodista argentino Fernando Niembro será uno de los comentaristas de RCN Televisión para la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018 y por su trayectoria profesional es un voz autorizada para analizar lo que será el certamen orbital con la presencia de la Selección Colombia de Fútbol de Mayores.

Para el argentino, el jugador del Atlético Junior, Yimmi Chará, es un jugador indispensable en el equipo de José Pékerman, del que espera puede llegar a ser la gran sorpresa del Mundial siempre y cuando demuestre en Rusia el carácter que tuvo contra Francia en el pasado amistoso cuando revertió el 2-0 en contra para ganar 3-2, eso sí, aclarando que no es “demagogia, porque se entiende esto como un cumplido ante una oferta de trabajo”.

Sobre Argentina, Niembro cree que el principal rival será la misma Argentina, que la describe como “un club de amigos de Lionel Messi”, por eso ve favoritas a Brasil, Alemania y España, con opciones para Bélgica. También habló en exclusivo con COLPRENSA sobre la final de la Champions League que se juega el próximo sábado 26 de mayo entre Real Madrid y Liverpool.

- ¿Cómo lo ha tratado Colombia en esta nueva experiencia con RCN Televisión?

Bien, yo vengo a Colombia hace por lo menos 30 años, conozco muchas ciudades por mi tarea profesional siguiendo los partidos de la Copa Libertadores de América, que me hicieron conocer desde la costa norte hasta Pasto, también Bogotá, Medellín, Cali y me parece un país bello, con gente muy cálida, me siento como en mi casa, pero sin querer hacer demagogia, porque se entiende esto como un cumplido ante una oferta de trabajo, pero yo siempre me sentí muy bien aquí.

- ¿En qué cambia trabajar en Colombia para ser visto en Argentina, a trabajar para los colombianos?

Uno tiene que pensar, no es que se tenga que restringir, uno tiene que pensar si el colombiano va a aceptar que alguien extraño opine sobre cosas que pasan aquí todos los días, pero esto es un tema menor sobre el que yo hablo, considero que ante los grandes temas que tiene la humanidad, sin quitarle relieve al fútbol, creo que el fútbol es opinable en todo lado, así que si digo que me gusta o no la Selección Colombia, no estoy rompiendo el corazón de nadie, ni faltando el respeto a nadie, así que teniendo mucho cuidado, yo digo lo que siento, veo y observo en cada partido, sin ningún tipo de restricciones.

- ¿Cómo analiza lo que será la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool?

Es una final que yo no esperaba, yo creí que la jugarían Barcelona y Manchester City, porque a todos nos habían dicho que el fútbol que se iba a imponer en el mundo era el que practicaban Guardiola y los chicos que Guardiola había dejado en Barcelona ahora a cargo de Valverde, porque ahí estaban las grandes figuras, entre ellas Messi, que dicen es el más grande de todos, pero resulta que la final la van a jugar un Real Madrid que es inexplicable como equipo, pero gana, no hay un estilo Zidane y por el otro lado el Liverpool, que sorprendió contra el City, pero le hacen muchos goles, cuatro en Roma y va a jugar la final.

- ¿Cree que Mohamed Salah puede se la gran figura de la final?

Salah se destacó por estar en la mejor liga del mundo, la Premier, y dentro de un equipo que escaló en la Champions y juega muy bien, de hecho, por momentos, juega mejor que Messi, pero el hecho de ser egipcio, de ser musulmán, de tener actitudes extra deportivas de ser tan particulares, que lo hacen tan especial, no le permiten tener el brillo de los demás, pero es un gran jugador y merece tener el reconocimiento.

- ¿Un título de Champions y un buen Mundial con Egipto, lo podrían poner a pelear por el Balón de Oro?

Ningún jugador hace un gran equipo, lo demuestra Argentina con Messi, quien estuvo en tres mundiales y sólo logró una final. Maradona logró un Mundial, pero con un equipo alrededor, los alemanes ganaron el Mundial anterior sin una figura, con varias figuras, entonces Salah tiene el contratiempo que en Egipto no tiene grandes jugadores, ojalá para el bien de fútbol Egipto sea la sorpresa, pero no me da la sensación que lo pueda lograr.

- ¿Cómo analiza en general lo que podrá ser la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018?

Después de lo que pasó en la Champions, viendo que la Roma le hizo tres goles al Chelsea, tres al Barcelona, cuatro al Liverpool y no pasó a la final, esto marca que todo puede pasar y de pronto en el Mundial los candidatos Brasil, Alemania, España y por ahí Argentina, nada más porque lo tiene a Messi, esos candidatos no andan bien y se destapan países como Bélgica, como Colombia, porque si bien tuvo una actuación irregular en las Eliminatorias, este año tuvo dos partidos estupendos contra Francia y Australia, especialmente con Francia, en una demostración de carácter que no se le conocía al equipo de Pékerman ¿y por qué Colombia no?, porque es Colombia.

A mi me da la sensación que en este Mundial algo raro va a pasar, que no va a ser tan lineal, a mi me gusta Brasil, desde el bombardeo que recibió hasta la llegada de Tite, quien armó un equipo encantador, pero no se si lo puedan sostener en el Mundial, ojalá que sí porque nos vamos a divertir todos, pero y si aparece alguien que rompe con todos los mitos y tradiciones que dice que el Mundial queda en manos de los de siempre, además, un detalle no menor, el VAR, que puede cambiar la historia de muchos partidos.

- ¿Qué tanto puede influir ese buen momento contra Francia para Colombia en Rusia-2018?

Uno tiene que darse cuenta que el jugados juega por lo que sabe y por su estado de ánimo, a los técnicos a esta altura no les queda mucho tiempo para trabajar, lo que les queda es armar un buen grupo, porque lo enseñado ya fue y ya lo aprendieron, no hay cosas trascendentes para enseñarle a Chará, a James, a Cuadrado, a Falcao o a cualquiera, ellos ya saben moverse, así que desde el punto de vista táctico no hay mucho que enseñar, además ellos llegan cansados, así que no hay darles mucho trabajo, por eso deben repasar, recreación y refrescar ideas, por eso el trabajo es más anímico, es saber que en el Stade de France pudieron por eso digo que si ese espíritu se retransmite a todo el Mundial ¿Por qué Colombia no puede ser candidata?

- ¿Cuál es el jugador que para usted es indispensable en esta Selección Colombia?

Todos un poquito, porque alguien se tentaría a decir James o Falcao, pero yo digo todos un poquito. Primero el arquero, que es clave, Ospina es una gran arquero; en los centrales el chico del Tottenham y Mina o cualquiera de los que juegue; en el medio Carlos Sánchez es un valor fundamental; Falcao hace los goles y todos son fundamentales, porque Colombia tiene muy buenas individualidades y perder a James sería muy importante, pero perder a Sánchez también.

- ¿Cómo analiza a los rivales de Colombia, Japón, Polonia y Senegal?

Es bravo, Japón acaba de cambiar de entrenador, le vi un partido de Eliminatorias y me sorprendió como juega Japón, tenía un técnico Serbio que los había dominado tácticamente, cuando ellos eran un poco rebeldes, casi hasta amateur, pero él les dio una estructura, pero no sabemos qué hará el nuevo técnico. Senegal tiene una figura como Sané, que él sólo mete miedo y mete miedo Lewandowsky, hay que respetarlos y afrontarlos como si fueran Brasil.

- ¿Cuál es su once ideal de Colombia?

Sólo tengo un nombre que no puede faltar, de resto los otros 10 no se, pero a Chará lo tengo siempre, tiene que jugar en el equipo de Pékerman, lo pongo titular y siempre, después los otros se ponen solos, cómo se puede sacar a Falcao, a James, a Sánchez, a Ospina, a Aguilar, aunque Uribe está empujando, pero Chará me parece que rompe con los esquemas, con las maneras, es generoso, tiene gol, puede jugar por las dos bandas y no digo que se imprescindible, pero yo me quedo con Chará.

- ¿Y el grupo de Argentina?

El problema es la misma Argentina, que no tiene equipo, sabemos que juega Messi y un grupo de muchachos que lo van a acompañar, y lo decide Messi, quien tiene un grupo de amigos que lleva al Mundial, como Mascherano, que ya no puede jugar al fútbol, está fuera de circulación, así que todos los rivales para Argentina serán importantes, porque el primer rival es la propia Argentina, así juegue contra Islandia que no tiene historia.

- ¿Cuáles serían los 10 acompañantes de Messi en su once ideal de Argentina?

Que lío, primero debo saber si juego de local o de visita, después saber el rival si tiene tamaño, porque Argentina hoy tiene un problema de calidad de jugadores, hay algunos en el fútbol argentino que andan bien como Pavón en Boca o Meza en Independiente, pero parece que se desprecia a los jugadores del fútbol local y como el seleccionado argentino es un club de amigos que regentea Messi, él es quien decide, él es el que le dice a Sampaoli, de hecho ya casi ni me sale el nombre del entrenador de Argentina porque pasaron tantos, y Messi los reemplazó a todos siempre que tuvo un mal humor o alguna cosa. Messi es quien determine quiénes juegan.