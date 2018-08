El 'profe' Alex Anaya, en los campos del deporte

En la cancha era uno de los que más sudaba la camiseta por su Real Cartagena del alma. Siempre fue todo un profesional, nunca se vio involucrado en ningún escándalo. Su vida en el fútbol se puede calificar de intachable.

Es Alex Anaya, el exfutbolista cartagenero que hace 10 años ganó el título de la Primera B con el Real Cartagena, en un resultado que le permitió a los 'auriverdes' regresar al fútbol grande de Colombia.

Se trataba de una camada de jugadores cartageneros a los que el periodista deportivo Hegel Ortega los bautizó como “Los Pura Sangre”. A ellos, que eran dirigidos por otro hijo de Cartagena, Huber Boderth, aún se les recuerda de esta forma.

Real Cartagena ha sido campeón de la B en 1999, 2004 y 2008, pero este último ha sido considerado como el título que más entusiasmo generó en la hinchada, pues fue conseguido por jugadores jóvenes, en su gran mayoría nacidos en La Heroica.

Anaya jugaba como defensa centro y también como lateral derecho. Era un jugador corajudo, de puro corazón, seguro y con buena técnica.

Su retiro del fútbol llegó hace un par de años. Ahora se dedica a dar clases de fútbol, algo que también visionó en su época como jugador. “Siempre me miré como profesor después que me retirara del fútbol. Lo que no imaginé es que trabajaría en una universidad o un colegio prestigioso”, dice Anaya, de 38 años, quien toda su vida ha vivido en el barrio Los Caracoles.

¿Cómo se siente en su nueva faceta de entrenador?

- Estoy muy contento y agradecido con Dios por esta gran oportunidad de tratar con jóvenes y ayudarlos en la formación académica. Esto me ha ayudado a tener además una estabilidad laboral y a visionar lo que se viene para el futuro.

¿Dónde trabaja?

- Universidad de Cartagena, soy instructor de fútbol de los estudiantes y del personal administrativo. También doy clases en el Jorge Washington. Es una experiencia extraordinaria, soy un hombre feliz con lo que hago, lo disfruto al máximo.

¿Qué sigue ahora?

- Soy un profesional técnico en la parte de Análisis y Programación de Sistemas, pero quiero ponerle un título profesional en la parte deportiva, ya he hecho varios seminarios, capacitaciones, un diplomado deportivo. He aprendido sobre bases de formación deportiva, fundamentos tácticos y psicología deportiva infantil. En la actualidad estoy estudiando educación física a distancia en la Universidad de Pamplona. Quiero ser un gran licenciado.

¿Qué otro proyecto tiene?

- No me alejo del campo del fútbol. Tenemos una escuela de fútbol junto a varios compañeros de ese combo de 'Los Pura Sangre', nuestra fundación lleva ese nombre. Queremos ayudar a los muchachos a perfeccionar su técnica, su condición física y que puedan llegar al fútbol colombiano como lo hicimos nosotros. Nuestra sede queda en Santa Rosa, hay 120 niños, entre 7 y 16 años, entrenados por nosotros mismos.

Hablemos de fútbol... ¿los tres momentos más felices en esta parte de su vida?

- Uno: mi debut, que fue ante Nacional de visitante y que se dio gracias a la confianza del ‘profe’ Hernán Darío Herrera. Dos: el ascenso a la A en el 2008, fue algo inolvidable. Nos esperaron en el aeropuerto con el carro de bomberos, en una sensación que de verdad no se puede describir. Y tres: nacimiento mis dos hijos, que me tomaron por sorpresa estando en concentración con el equipo.

¿Dos momentos difíciles?

- Recuerdo mucho una lesión de tobillo a mediados de 2006 que pensé que me dejaría afuera del fútbol. Fue un rompimiento de cartilago con esguince de tercer grado, fue doloroso porque tardé dos años en recuperarme. Otra: la muerte de mi mamá en el 2015. Me dio muy duro, quedé sin norte y esa fue una de las razones por la que me retiré del fútbol.

Su retiro fue repentino, la gente no se lo esperaba...

- Creo que podía dar más en el fútbol, pero con la muerte de mi madre la verdad mis sueños se derrumbaron. Ella era un punto de equilibrio muy importante en mi vida. Quería brindarle mucho en su etapa de la tercera edad, su pérdida me frustró, no tuve las fuerzas para continuar en las canchas. Me retiré a los 36 años, pero me sentía súper bien, siempre me cuidé, soy una persona que no fumo y tampoco trasnocho.

¿Qué significó Real Cartagena en su vida?

- Real para mí fue la primaria, bachillerato y universidad. Es el equipo de mis amores, el que me ayudó a ser lo que soy, me dio las bases y estoy muy agradecido con la institución. Soy un hincha más, tanto que voy a menudo al estadio a verlo jugar, deseo verlo nuevamente en la A.

Si tuviera que armar un once de Real con jugadores que han pasado por esa institción en los últimos 20 años cuál elegiría...

- Risas. La tengo clara: Robinson Zapata; Alex Anaya, Harold Macías, Rafa Pérez, Reinaldo Alegría; Mauricio Arquez, José Nájera, Luis Iriarte, James López; Ayron Del Valle y Carmelo Valencia.

La familia, su motor

Alex tiene dos hijos: Charleez Yuvana (9 años) y Tared Alexander (3 años). Desde hace más de 20 años vive con Mary Lordy Salgado, su compañera inseparable y amor de toda la vida. Él siempre ha sido un luchador. Es uno de esos “Pura Sangre” que dio todo en la cancha de fútbol y que hoy hace lo propio en otro campo de la vida, en el que le dicen el ‘profe’ Anaya...