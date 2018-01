El sueño que Falcao García espera cumplir en el Mundial de Rusia 2018

Como referente del fútbol mundial y por estar cerca de afrontar su primera Copa Mundial de la FIFA, tras la ausencia por lesión de Brasil-2014, el atacante colombiano Radamel Falcao García fue el protagonista de esta semana en el portal web de la FIFA camino a Rusia-2018.

“Me he visualizado marcando un gol en un Mundial muchas veces. No las he contado, pero sí, muchas”, contó entre risas a FIFA.com el máximo goleador de todos los tiempos de la Selección Colombia que integrará el Grupo H del Mundial junto con Polonia, Senegal y Japón.

La FIFA indagó sobre sus recuerdos colombianos en los Mundiales y el 'Tigre' no dudó un segundo en responder por “el gol de Freddy Rincón a Alemania en Italia 90. Yo tenía cuatro años. En Colombia lo celebramos todos y tengo un recuerdo fugaz. De hecho, recuerdo más todas las veces que lo vi después, que el momento en el que realmente lo vi. El siguiente Mundial fue en el 94, entonces crecimos viendo ese gol una y otra vez. ¡Vivimos ese gol durante esos cuatro años!”.

Así mismo, acerca de sus ídolos de la infancia, Falcao admitió que “de niño admiraba al Pibe Valderrama y a Faustino Asprilla. A los dos”.

Finalmente, Falcao reconoció que “cuando Colombia no clasificaba a los Mundiales hinchaba por Argentina o por Brasil. Eran los equipos a los que seguía. La Argentina de Gabriel Batistuta, del ‘Burrito’ Ortega. Y luego el Brasil del 98 también, con Ronaldo. Ya ahí empiezas a mirar jugadores y me fijaba mucho en Ronaldo el brasileño”.