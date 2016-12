El técnico que pidió perdón por abrazar a Lionel Messi

Lionel Messi volvió a impresionar al mundo del fútbol por sus condiciones individuales. El argentino lideró la victoria de Barcelona en el derbi ante Espanyol, en el que generó un gol tras dejar en pocos metros a varios rivales y también anotó entre las piernas del portero rival.

Esa actuación provocó la emoción de Quique Sánchez Florez, el entrenador del equipo adversario. En las imágenes de televisión se vio al entrenador dirigirse donde Messi para abrazarlo y felicitarlo después del partido, lo que generó molestia en los seguidores del club blanquiazul.

“Me he sentido frustrado por las reacciones que se han dado estos días (tras el derbi). Si he causado una pequeña o gran decepción, mil disculpas pues no era mi voluntad, sino un deseo espontáneo”, explicó luego el técnico.

“Mil perdones si hemos herido la sensibilidad. No tengo un conocimiento exacto de esta entidad de 116 años pues sólo llevo aquí 3 meses. Mil perdones y disculpas y a seguir empujando para seguir construyendo una buena relación con la afición”, añadió Sánchez Flores.