El único número por el que Sergio Ramos cambiaría el 4 de su camiseta

Luego de llegar a los 500 partidos con la casaca de Real Madrid, el defensor Sergio Ramos decidió dialogar con sus seguidores en un Facebook Live.

En la sesión, el jugador merengue se atrevió a responder toda clase de preguntas sobre el futuro de su carrera.

Sus seguidores le consultaron si se ve como entrenador al concluir su etapa como futbolista, a lo que Ramos respondió: “No lo sé, me quedan muchos años de fútbol todavía o eso espero. Es algo que me llama la atención, que me gusta. Cuando me retire, me gustaría seguir vinculado al fútbol, pero todavía tengo mucho tiempo para pensar. Quiero retirarme dentro de 7 u 8 años por lo menos”.

También le preguntaron por el número de camiseta con el que se atrevería a reemplazar el 4 que ha usado durante gran parte de su carrera.

"Quizás en mi último año de carrera decida cambiar el 4 por el 93. Es un minuto mágico para mí, he marcado muchos goles en ese minuto pero la verdad que con el ‘4’ he ganado los títulos más importantes de toda mi carrera”, explicó.

Asimismo, reveló que su gol más importante lo marcó ante Atlético de Madrid, en la final de la Champions League, que significó la décima para los merengues.

"No fue un gol que supuso una victoria pero sí la posibilidad de ser campeones de Europa. En la prórroga, estábamos convencidos que el título no se nos escaparía”, apuntó.