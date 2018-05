El Var es el gran experimento en el Mundial de Rusia 2018

Buscar que haya justicia en un resultado siempre será bienvenido en cualquier deporte.

El Mundial de Fútbol de Rusia 2018 buscará ser lo más transparente posible, de ahí que los árbitros tendrán una ayuda extra, la del famoso VAR, que intentará acabar en un gran porcentaje con las polémicas en este deporte.

Se busca estar más cerca de encontrar la perfección a la hora de impartir justicia y así evitar el dolor de jugadores, técnicos, directivos y aficionados que han tenido que beber de la botella un trago amargo debido a una mala decisión arbitral.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, así lo dijo: "es algo histórico que permitirá que haya un fútbol más transparente y más justo".

El VAR, con sus siglas en inglés, significa Árbitros Asistentes de Video oVAR.

Se trata de un sistema de cámaras cuyas imágenes son evaluadas en una habitación con monitores por parte de árbitros FIFA que determinan la decisión a tomar por parte del juez central de un partido.

Cuándo se puede utilizar

¿En qué circunstancias se puede utilizar el VAR?

Esa es una buena pregunta y es bueno que los aficionados sepan que se utilizará en todas las jugadas, pues sería muy aburridor tener que parar el juego a cada rato para observar las jugadas en el video.

En gol anotado. Aquí se revisan situaciones de infracción a las leyes de juego como fueras de lugar, faltas, manos u otras contravenciones.

Sanción de una pena máxima. Se observa si la decisión o no de sancionar el cobro desde los doce pasos se ha tomado correctamente. Se examinan tanto jugadas en el área como muy cerca de ella.

Incidente de tarjeta roja directa. Es para vigilar si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no.

Equivocación en identificar jugadores. Se revisa la jugada, se le entrega un concepto al árbitro en la cancha, quien es el que al final decide qué acción se tomará.

Quiénes lo operarán

Pero quiénes son los que estarán metidos de lleno en esta nueva herramiento en cada partido. Se trata de cuatro asistentes de vídeo encargados de ayudar al árbitro central, otros tantos técnicos y un operador responsable de enviar a las pantallas gigantes de los estadios las decisiones tomadas.

Pierluigi Collina, el responsable de arbitraje para la Fifa, dijo que: “Todo estará centralizado en un único lugar instalado en Moscú y todos los árbitros tendrán su base en Moscú".

Según el protocolo de uso de la IFAB, el VAR se contempla únicamente siempre después de que el árbitro principal haya resuelto sobre la acción y el juego se haya reanudado: goles, penaltis, rojas directas y errores de identidad.

No fue fácil

La decisión no fue fácil, tardó en llegar. El International Football Association Board (IFAB), que cumple con la función de debatir y decidir las propuestas de enmiendas a las reglas de juego, no dio el visto bueno inmediato.

La decisión se basó sobre los experimentos que se hicieron en más de mil partidos, en los que se llegó a la conclusión de que el VAR sí ayuda al árbitro.

"Sin el VAR, un árbitro comete un error importante cada tres partidos. Con el VAR, el árbitro comete un error importante cada 19 partidos, esos son hechos. El porcentaje de acierto de los árbitros hoy es sin el VAR del 93%, que ya es excelente, y con el VAR es de 99%", detalló Infantino.

Se pierde agilidad

Con el VAR se pierde un minuto, de promedio, en corregir una decisión errónea. Eso seguro que no gustará mucho, pues el juego pierde agilidad, pero sin duda serán más las cosas favorables que presenta esta nueva herramienta.

Así las cosas, el árbitro contará con una ayuda para resolver situaciones polémicas y dudosas para que haya más trasparencia en los resultados.