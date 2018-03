En vivo: Colombia remontó y venció 3-2 a Francia

ACTUALIZA EL MINUTO A MINUTO

-Nos despedimos con este video de La Marsellesa, en los actos de protocolo que antecedieron la victoria de Colombia ante Francia.

Final: La Selección Colombia logró una victoria ante Francia en el amistoso premundialista, que eleva la confianza del equipo de cara al certamen que se avecina. Colombia remontó un 2-0 en contra y demostró que puede recuperarse de las adversidades.

Francia se fue adelante en un primer tiempo en el que salió a proponer un juego de alta intensidad, con presión para recuperar la pelota. Oliver Giroud, al minuto 11, y Lemar, al 25, movieron el marcador para poner a ganar a los locales, que armaban una fiesta.

Luis Fernando Muriel descontó al 28 y le dio el envión anímico a los colombianos, que desde entonces creyeron en la remontada.

En la segunda mitad los papeles cambiaron. Francia se desinfló y los de Pékerman crecieron con los minutos. Apareció el 'Tigre' Radamel Falcao García para poner el 2-2 tras pase de James Rodríguez y el panorama se mostró a favor de Colombia.

Francia cada vez hacía menos y Colombia se mantivo con el dominio de la pelota. Juan Fernando Quintero ingresó al minuto 81 y tres minutos más tarde anotó el tanto de la victoria ante un rival que se quedó incrédulo y sin armas.

La próxima cita será ante Australia, la última prueba antes de la concentración para el Mundial de Rusia. De momento, los colombianos se llenan de confianza e ilusiones por la cita mundial.

Minuto 90 (+4): Finaliza el partido, Colombia se lleva una gran victoria ante un favorito como Francia, en la previa del Mundial de Rusia 2018.

Minuto 90: Cuatro minutos de adición.

Minuto 89: Ingresó el cartagenero Wilmar Barrios por Matheus Uribe.

Minuto 88: Colombia se lleva la victoria de momento ante un rival que hizo un gran desgaste en el primer tiempo. Administran los últimos minutos los de Pékerman, que esperan el final del tiempo para sellar la victoria.

Minuto 84: GOL DE COLOMBIA. Juan Fernando Quintero anota de pena máxima y pone arriba a Colombia, que perdía 2-0.

Minuto 83: Pena máxima para Colombia. Derribado en el área Izquierdo y el árbitro sanciona el penal.

Minuto 81: Remate de media distancia de Lerma que se va cerca del vertical izquierdo del portero. Ingresa Juan Fernando Quintero en lugar de James Rodríguez.

Minuto 80: Colombia impone su autoridad en la cancha. Las acciones parecen a favor de los de Pékerman, que se ven más enteros en este remate de partido. Francia luce desgastado por el ímpetu que impuso en la primera mitad.

Minuto 76: Ingresa ahora Izquierdo en Colombia. Se va Luis Fernando Muriel.

Minuto 75: Ingresa en Francia Lucas Hernández en lugar de Digne.

Minuto 72: Se va del partido Oliver Giroud e ingresa Ben Yedder, compañero de Luis Fernando Muriel en Sevilla.

Minuto 71: Se sacude Francia con un remate de afuera de Pogba. Colombia juega mejor, maneja la pelota y amenaza con mayor peligro.

Minuto 67: Cambios en Colombia. Salen Falcao García e ingresa Duván Zapata. También ingresó Lerma por Abel Aguilar.

Minuto 65: Recambio en Francia, que intenta reaccionar. Ingresó Pogbá y se fue Mbappé.

Minuto 61: GOL DE COLOMBIA. Falcao García anotó el del empate tras recibir un pase atrás de James Rodríguez. Aparecieron las dos figuras del combinado patrio, se juntaron y rompieron a la zaga rival.

Minuto 60. Es el mejor momento de Colombia en el partido. Francia ya no amenaza los alrededores de la portería de David Ospina.

Minuto 56: La tuvo de nuevo Muriel. Entró al área e intentó definir cruzado, pero el arquero le adivinó. Falcao le reclamaba porque llegaba bien ubicado por el centro.

Minuto 55: Imágenes de colombianos que acompañan a la Selección en Francia:

Minuto 52: Se juega a otro ritmo este segundo tiempo. Colombia se adueña de la pelota ante un Francia que espera e intenta dormir el partido. Será el momento para que aparezcan jugadores como James Rodríguez o Falcao García.

Minuto 48: La tuvo Muriel para el empate. Recibió el delantero un balón largo de Carlos Sánchez y falló en la definición con un remate que se fue desviado.

Minuto 46: Imágenes que nos llegan del ambiente que se celebra en el estadio. Los colombianos hacen una fiesta junto a los franceses.

Minuto 45: Arrancó el segundo tiempo.

-Así se vivieron los actos de protocolo en el estadio, previo al duelo Francia vs Colombia. Foto que nos llega de un lector:

Entretiempo: La Selección Colombia cae 1-2 ante Francia en el duelo amistoso premundialistas que se disputa en suelo galo. El conjunto colombiano se vio sorprendido por un rival que salió a proponer un juego de alta intensidad y que no dio tiempo a los de Pékerman a acomodarse en la cancha. Muy pronto los dirigidos por Deschamps se posicionaron en el último cuarto de cancha y presionaron la pelota para aproximarse al arco de David Ospina.

Colombia se mostró inseguro, sin poder hacer jugadas colectivas y apenas lograba cortar las acciones del oponente. Griezmann y Mbappé inquietaron constanmente a los centrales, mientras que Lemar ganó las espaldas de los laterales. Al minuto 11, Oliver Giroud abrió el marcador tras un error de David Ospina, que dejó el rebote al intentar cortar un centro y el delantero francés solo tuvo que empujar la pelota al arco.

Colombia no reaccionaba y la pacibidad de la zaga la cobró Lemar al 25, minuto en el que finalizó una genialidad colectiva protagonizada por Griezmann y Mbappé.

Los de Pékerman sufrían una pesadilla en la cancha, pero tuvieron un respiro al 28. Muriel llegó por izquierda, se pausó y centró al borde del área en busca de Dánvinson Sánchez que no pudo llegar. Pero la sombra del central distrajo a los rivales y la pelota se fue al fondo de la portería para poner el 1-2 que deja a los de Colombia vivos para la segunda parte.

Minuto 45: Remate de tiro libre de James Rodríguez que se pasa cerca del travesaño. Así termina el primer tiempo. Francia fue superior en la primera mitad, pero un tanto de Luis Fernando Muriel le da vida a los de Pékerman para el segundo tiempo.

Minuto 40: Se duerme un poco el partido en estos últimos minutos. Francia reacciona un poco y Colombia ya perdió el impulso que le dio el gol del descuento.

Minuto 38: Se salva Colombia. Volvió a atacar Francia, que se despabila tras el gol de Colombia y Griezmann no pudo anotar en un mano a mano con David Ospina.

Minuto 34: Amarilla ahora para Digne por una falta sobre Santiago Arias, que se proyectaba al ataque.

Minuto 32: Amarilla para Santiago Arias por una fuerte entrada a un rival.

Minuto 30: Envión anímico de Colombia con el gol. El combinado patrio se para mejor ante una Francia que no sale del asombro y los cafeteros se toman confianza para amenzar la tranquilidad de la zaga rival.

Minuto 28: GOL DE COLOMBIA. Luis Fernando Muriel sorprendió con un centro que encontró desacomodada a la defensa y al portero, y Colombia logra descontar sorpresivamente.

Minuto 25: Gol de Francia. Tremenda jugada del equipo galo, que juntó a Griezmann, a Mbappé y a Lemar, que finalizó para vencer una vez más a David Ospina.

Minuto 25: Desconectada la línea que debería generar juego en Colombia. James no recibe la pelota y el equipo apenas puede cortar las jugadas ofensivas de Francia, que se ha dado un festín con la pelota en esta fase del primer tiempo.

Minuto 20: Partido ideal para Francia. Gana, es profundo con la pelota cuando la toma y Colombia no descifra la forma de penetrar en su defensa. Falcao y Muriel no acumulan opciones en lo que va de partido.

Minuto 15: Dominio total de Francia. Colombia se muestra insegura en la entrega de la pelota, aunque ahora, con el resultado en contra, intenta llevar la iniciativa ante un Francia que después de hacer daño se toma una pausa.

Minuto 11: Gol de Francia. Oliver Giroud finaliza una jugada en la que David Ospina le sirvió la pelota tras intentar cortar un centro y el delantero galo abre el marcador.

Minuto 10: Desconcertada Colombia ante la presión que impone Francia para recuperar la pelota. No acumula dos pases el equipo de Pékerman y apenas logra cortar el juego que propone Francia, que se muestra superior en estos primeros minutos.

Minuto 5: Francia sale con calma a intentar apoderarse de la pelota, pero se encuentra con un Colombia bien parado en defensa y que intenta poner intensidad en la presión. Ya Mbappe avisó con un pase filtrado a Oliver Giroud.

Minuto 1: Arranca el partido. Francia y Colombia ya miden su nivel previo al Mundial de Rusia.

3:00 p.m: Tottenham destaca el juego que enfrentará a dos de sus jugadores. Por un lado Lloris, portero de Francia, y por el otro, Dávinson Sánchez, defensor colombiano.

It’s Hugo v @daosanchez26

