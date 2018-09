Equipo de fútbol femenino en Barú busca ayuda para asistir a un nacional

El Club Deportivo de Fútbol Isla de Barú nació hace cinco años con un objetivo claro: ocupar a las niñas de las poblaciones de esa isla y reducir sus riesgos a la explotación sexual.

Desde entonces no solo ha logrado vincular a más de 80 menores, sino que ha conquistado logros deportivos como el título de los Juegos Intercolegiados en 2017 y el subtítulo de la Copa Claro de ese mismo año.

Ahora, el club se plantea asistir al Torneo Nacional de Fútbol Femenino que se disputará en Palmira, Valle, del 15 al 20 de diciembre próximo, pero no cuenta con los recursos para solventar el viaje ni la inscripción al certamen.

Según Herbert Ríos, licenciado en educación física y representante legal del club, han pedido ayuda a personas y empresas, pero no han recibido apoyo hasta el momento.

“Este club nació con la necesidad de que las niñas mantuvieran ocupadas. Las niñas de Barú son factibles de caer en explotación sexual. Anteriormente a los 13 o 14 años salían embarazadas. Se iban para las playas sin permiso de las mamás y salían embarazadas”.

“Debido a eso nos organizamos en deportes y danza y desde ahí las niñas han cambiado su forma de vivir y de pensar, además de que hemos ganado muchos torneos. Yo estoy trabajando con ellas desde 2013 y desde allí hemos ido cosechando triunfos. En revistas gimnásticas fuimos campeones a nivel nacional”, explica Ríos sobre el origen del equipo.

“Necesito que me apoyen, estamos trabajando con las uñas. Ahora vamos por un torneo en Palmira, Valle, la inscripción cuesta 400 mil y no tenemos ni siquiera balones para presentarnos. He hecho algunas cartas, pero ya para fin de años la gente no quiere colaborar”, añade.

Hebert Ríos sustenta que los gastos para los campeonatos distritales y locales los consiguen con rifas y bingos, y que no reciben apoyo económico de Ider por la falta de recursos de ese instituto.

Las 80 niñas que integran el equipo provienen de las poblaciones de Barú, Pasacaballo, Leticia y Recreo.