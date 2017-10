Estos fueron los premios que se entregaron en la ceremonia del The Best

El portugués Cristiano Ronaldo, ganador este lunes en Londres del premio 'The Best' de la FIFA al mejor jugador de la temporada, se impuso en la votación con el 43,16% de los sufragios.

Cristiano, que recibió el galardón de manos de los históricos exfutbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario, precedió al argentino Lionel Messi (19,25%), segundo, y al brasileño Neymar (6,97%), tercero.



-- Relación de porcentajes en los Premios 'The Best' de la FIFA

entregados este lunes en Londres:



- 'The Best' a mejor jugador:

Cristiano Ronaldo (POR/Real Madrid) 43,16%

Lionel Messi (ARG/Barcelona) 19,25%

Neymar (BRA/París Saint-Germain) 6,97%



- 'The Best' a mejor jugadora:

Lieke Martens (HOL/Barcelona) 21,72%

Carli Lloyd (USA/Houston Dash) 16,28%

Deyna Castellanos (VEN/Santa Clarita) 11,69%



- 'The Best' a mejor entrenador:

Zinedine Zidane (FRA/Real Madrid) 46,22%

Antonio Conte (ITA/Chelsea) 11,62%

Massimiliano Allegri (ITA/Juventus) 8,78%



- 'The Best' a mejor entrenador de fútbol femenino:

Sarina Wiegman (HOL/Selección Holanda) 36,24%

Gérard Précheur (FRA/Olympique Lyon) 12,64%

Nils Nielsen (DIN/Sin equipo) 9,37%



- 'The Best' a mejor portero:

Gianluigi Buffon (ITA/Juventus) 42,42%

Keylor Navas (CRC/Real Madrid) 32,32%

Manuel Neuer (GER/Bayern Múnich) 10,10%



- Premio Puskas a mejor gol:

Olivier Giroud (FRA/Arsenal) 36,17%

Oscarine Masuluke (RSA/Baroka FC) 27,48%

Deyna Castellanos (VEN/Santa Clarita) 20,47%



- Premio a mejor afición:

Celtic (SCO) 55,92%

Borussia Dortmund (GER) 36,20%

Copenhague (DIN) 7,88%