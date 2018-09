Estos son los integrantes del once ideal de la FIFA

El Real Madrid, con Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo y Luka Modric, y el Barcelona, con Leo Messi, convierten a la liga española en la más representada del once ideal de la FIFA en 2018.

A estos jugadores se une el portero español David de Gea, del Manchester United, el centrocampista N'Golo Kanté, integrante del Chelsea, el lateral Dani Alves, y los delanteros Cristiano Ronaldo, Eden Hazard y Kylian Mbappé.

"En mi carrera he tenido la oportunidad de ser campeón del mundo, pero no me gusta vivir del pasado. Ojalá en el futuro podamos devolver a españa a los más alto", destacó Sergio Ramos, cuestionado sobre su papel en el Mundial, quien por novena vez fue incluido en el once.

"Estoy orgulloso de estar al lado de jugadores así, los mejores del mundo, algunos son amigos, es un placer", apuntilló Eden Hazard, por primera vez en esta escuadra de fantasía.

El once ideal de 2018, presentado por los exjugadores Michael Ballack y Ronaldinho, está formado por David de Gea (Manchester United), Dani Alves (PSG) Raphael Varane (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kanté (Chelsea), Eden Hazard (Chelsea), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) y Kylian Mbappé (PSG).

Anterior Carlos Quintero ganó la etapa 4 del Clásico RCN y es nuevo líder