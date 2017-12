Ezequiel Barco, el joven maravilla que lideró al Independiente campeón

Con solo 18 años, Ezequiel Barco se hizo cargo esta noche de un penalti en el Maracaná, de visitante, durante el partido de vuelta de la final de la Copa Sudamericana y con su equipo perdiendo por 1-0. Lo convirtió y gracias al juvenil, que debutó hace un año y medio, Independiente se consagró campeón.

Con un remate rasante y preciso al palo derecho de César, el portero del Flamengo, Barco consiguió la igualdad que le permitió festejar al equipo argentino, que en el partido de ida ganó por 2-1 pese a empezar perdiendo.

El centrocampista ofensivo fue clave durante todo el torneo y ya había demostrado su mente fría en la vuelta de las semifinales ante Libertad.

En el partido de ida el equipo paraguayo ganó por 1-0 y en la vuelta, con el encuentro igualado sin goles, Barco anotó, también de penalti, el 1-0.

Luego, Emmanuel Gigliotti hizo un doblete para que Independiente ganara por 3-1 y llegara a la final del torneo.

Barco nació en la céntrica provincia de Santa Fe hace 18 años, precisamente el 29 de marzo de 1999.

Llegó a las inferiores de Independiente en 2015 procedente de la Asociación Atlética Jorge Bernardo Griffa.

Debutó el 8 de agosto de 2016 en un partido de la Copa Sudamericana ante Lanús.

El entrenador que confío en él fue Gabriel Milito, exzaguero de Independiente, del Real Zaragoza y del Barcelona.

"Quiero agradecerle a Milito. Él me apoyó mucho antes del partido. Me dijo que venía viendo mis ganas de jugar y por eso me dio esta oportunidad. Cumplí un sueño.

Hace rato que venía con muchas ganas de debutar", dijo tras ese partido.

El 10 de septiembre de 2016 convirtió su primer gol en la Liga argentina ante Godoy Cruz.

Con la partida de Milito y la llegada de Ariel Holan, el actual entrenador, la importancia de Barco en el funcionamiento del equipo se acrecentó aún más.

Sus buenas actuaciones lo llevaron al Sudamericano sub'20 que se jugó en Ecuador a comienzos de este año.

Allí lució el dorsal número 10 de la Albiceleste, que finalizó en la cuarta posición.

Sin embargo, no participó del Mundial de la categoría que se jugó a mediados de este año porque Independiente se negó a cederlo, a pesar de que fue convocado por el entonces seleccionador, Claudio Úbeda.

"No fue decisión mía no ir al Mundial. Fue una decisión institucional y siempre tuve la cabeza puesta en Independiente. Sigo laburando (trabajando) y dando el máximo siempre para Independiente", explicó en ese momento.

Sin Barco, Argentina fue eliminada en primera ronda al haber ganado solo un partido (5-0 ante Guinea) y haber perdido los otros dos (3-0 ante Inglaterra y 2-1 ante Corea del Sur).

Barco suele moverse detrás del delantero centro y también por la banda izquierda. Es frenético, rápido, habilidoso y suele proponerle el mano a mano a su marca.

Hace poco más de un mes, en una entrevista con la revista El Gráfico, contó que su mamá todavía trabaja como empleada doméstica y que él vive con su papá y su hermano.

"Trato de jugar como yo sé. No me creo (Diego) Maradona cuando juego bien, tampoco me creo el peor cuando soy un desastre. Intento estar tranquilo y mantener mi perfil bajo, mi humildad", dijo.

Se estima que Barco será fichado por el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos por unos 12 millones de dólares.

"Es necesario para el bien del futuro del club, pero nos dolerá. Barco es un futbolista muy difícil de reemplazar tanto humana como futbolísticamente. Duele, pero Independiente necesita vender dos o tres futbolistas para volver a estar saneado económicamente", explicó Holan.

Si se concreta la venta, Barco la mejor despedida posible de Independiente: esta noche metió de penalti el gol que le permitió al Rojo ganar la Copa Sudamericana de 2017.