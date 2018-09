Falcao García y Atlético de Madrid: cinco momentos memorables

El Atlético de Madrid y el colombiano Radamel Falcao se reencuentran este martes en la Liga de Campeones, ahora rivales, después de compartir golazos y éxitos durante dos años, de 2011 a 2013, con momentos imborrables como sus finales de la Liga Europa y la Supercopa continental, el triunfo en la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu o los cinco tantos al Deportivo.



9.05.2012. LIGA EUROPA: ATLÉTICO DE MADRID 3 - ATHLETIC CLUB 0



FALCAO LIDERA EL PRIMER TÍTULO DE LA ERA SIMEONE



En el minuto 7, con una parábola a la escuadra de Gorka Iraizoz; en el 34, con una desbordante acción individual dentro del área, con un giro de tacón incluido, Radamel Falcao fue el protagonista indiscutible e incontestable del primer título de la era Simeone, la Liga Europa ganada al Athletic en el estadio Nacional de Bucarest.

El atacante impuso la ley del goleador con una determinación formidable con la que doblegó al conjunto bilbaíno, sentenciado por sus dos tantos -luego el brasileño Diego Ribas anotó el 3-0 en la segunda parte-. El colombiano fue designado como el mejor jugador de la final. También fue el mejor goleador del torneo, con 12 dianas.

"Lo que pueda decir no llega a demostrar la alegría que siento. Después de todo lo que se habló cuando me fui al Atlético, que decían que era un error, esperaba este momento para decir que el error lo tenían ellos. Es la mejor forma de demostrarlo. Es un premio al trabajo del equipo durante un año. Lo merecíamos", dijo.



19.05.2012. AMISTOSO: AMÉRICA DE CALI 1 - ATLÉTICO DE MADRID 2



UN GOLAZO IMPRESIONANTE



Con Falcao al frente, el Atlético de Madrid hizo una gira final de aquella temporada por Colombia, el país natal del atacante, que logró su golazo más espectacular en un amistoso contra el América de Cali, cuando conectó con un fantástico e imparable remate acrobático de media chilena un saque de esquina lanzado por Diego Ribas.

"Diego me señala antes de lanzarlo y, cuando la pelota venía, vi la mejor opción de rematarle de tijera. Cuando la impacté ya entró rapidísimo en el arco. Fue un gol muy lindo. Desde las semifinales de la Liga Europa (ante el Valencia), empecé a hacer goles muy lindos, con la pierna izquierda, la derecha, de cabeza...", repasó.

Aquel tanto fue seleccionado por la FIFA entre los tres mejores del año, aunque finalmente no consiguió el reconocimiento del Trofeo Puskas de 2012, otorgado al centrocampista eslovaco Miroslav Stoch, del Fenerbahce, por su gol de volea al Gençlerbirligi.



31.08.2012. SUPERCOPA DE EUROPA: CHELSEA 1 - ATLÉTICO DE MADRID 4



LA SÚPER EXHIBICIÓN DE FALCAO



En sus 91 partidos con la camiseta del Atlético, con 70 goles, hay muchos encuentros incontestables del delantero colombiano, pero quizá ninguno tanto como el que completó el 31 de agosto de 2012 en el estadio Luis II de Mónaco contra el Chelsea para impulsar a su equipo a otro éxito inolvidable: la Supercopa de Europa.

En Mónaco, su destino posterior y su actual equipo, Falcao hizo el partido perfecto. Impecable, voraz, eficaz y deslumbrante, el atacante desmontó al poderoso Chelsea, se rebeló, como todo su equipo, contra los pronósticos y firmó una goleada espectacular, construida por él con tres goles en 45 minutos sin respuesta rival.

El 0-1, en un uno contra uno ante el checo Petr Cech; el 0-2, con un disparo a la escuadra; y el 0-3, con un tiro cruzado a pase de Arda Turan. "Fue el desafío de David contra Goliat. No éramos los favoritos y fuimos allá convencidos de que podíamos ganar. Dimos una gran demostración de fútbol y muy contundente. Fue una noche soñada para mí marcando tres goles. Fue otra alegría que me marcó mucho", rememoró después el delantero, nombrado mejor jugador del choque.



09.12.2012. LIGA. ATLÉTICO DE MADRID 6 - DEPORTIVO 0



LA GESTA DEL 'TIGRE' EN EL CALDERÓN



"Es una noche inolvidable. Por más que hubiese imaginado no habría imaginado tanto", contó nada más terminar un encuentro que permanecerá siempre en la memoria de cada espectador que vio el duelo en el Vicente Calderón, del que lo observó por televisión, de la historia de LaLiga y de su imponente currículum personal.

Fue un partido mágico, demoledor, que expresó con total rotundidad el poder goleador del ariete colombiano y que padeció el Deportivo de La Coruña, arrollado por el Atlético y, sobre todo, por Falcao, autor de cinco goles. Nadie antes había ni ha marcado tal número de tantos en un mismo encuentro en la historia del Calderón.

Una hazaña que comenzó en el minuto 28, con un disparo cruzado, y que continuó en el 41, con un derechazo; en el 64, de penalti; en el 68, de cabeza; y en el 71, al culminar una jugada individual ante Dani Aranzubia. Cinco goles concentrados en 43 minutos de juego.



17.05.2013. COPA DEL REY. REAL MADRID 1 - ATLÉTICO DE MADRID 2



LA MEJOR DESPEDIDA



Mientras ya se intuía que su salida era cuestión de semanas o días, con su traspaso al Mónaco ya prácticamente ultimado, la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu agrandó su carrera con el Atlético con la mejor culminación: su tercer título con la camiseta rojiblanca. Y ante el 'eterno' rival.

No marcó, pero su aportación para el triunfo, concretamente en la jugada del empate a uno mediado el primer tiempo, fue indispensable. Peleó en el centro del campo, se hizo dueño del balón, sorteó rivales con habilidad y ofreció con precisión y visión de juego el pase a la carrera hacia el gol de Diego Costa.

"Con una historia de muchos años sin poder superarlos, ganarles y en una final... Teníamos una gran oportunidad de cambiar esa historia, de ganar un título más y más aún en su estadio. Es algo que ningún atlético va a olvidar; va a estar presente de generación en generación", valoró en su despedida en la página web del club.