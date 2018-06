Farid Díaz ya entrena con Colombia rumbo a Rusia 2018

El defensa Farid Díaz se unió a la concentración de la Selección Colombia en Milanello (Italia), luego de que fuera convocado en las últimas horas por el técnico José Néstor Pékerman, tras la lesión de Frank Fabra, para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

"El profe me llamó y me notificó lo que estaba pasando. Fue un momento de alegría y tristeza, porque Fabra es mi amigo. No es fácil llegar así a la Selección, cuando un compañero también tiene su idea de estar en un Mundial y disfrutarlo, pero le deseo lo mejor y que se recupere pronto porque es un gran jugador y una gran persona”, indicó Díaz.

El defensa de Olimpia de Paraguay también reconoció que la situación que atraviesa Fabra es muy difícil y que hubiera querido llegar a la tricolor por otra circunstancia. Asimismo, resaltó que viene atravesando un buen momento futbolístico al ganar el torneo guaraní con su equipo.

"Mi fortaleza es la defensiva, fuerte en marca y ahora me ánimo mucho a ir al ataque, a los centros y eso me ha ayudado mucho, tanto que terminé como mejor lateral del fútbol paraguayo y estoy muy contento por el nivel que hemos estado mostrando", manifestó.

El defensor de 34 años reconoció que volver a encontrarse con sus compañeros con los que disputó la Copa América y las eliminatorias lo llena de alegría. "Es un grupo que conozco muy bien. Es una alegría que sólo uno como futbolista la puede sentir y más cerca de estar en un mundial, pero estamos con la cabeza al frente pensando en lo que se viene".

De esta forma la Selección Colombia realizó el domingo un entrenamiento a puerta cerrada y continúa su preparación para lo que será su participación en el mundial de Rusia, faltando dos días para emprender su viaje a la ciudad de Kazán, que será su casa durante la cita orbital.