Fecha para los visitantes en la Liga Águila

Avanza la fecha 12 de la Liga Águila II-2018, donde se han destacado los resultados a favor de los equipos visitantes, pues de los seis partidos disputados, hasta el momento, solo Atlético Bucaramanga logró ganar en su estadio.

El juego más atractivo de la jornada se disputó en el estadio El Campín de Bogotá, donde Independiente Santa Fe perdió 0-2 frente al Deportivo Cali. El cuadro de Gerardo Pelussose fue arriba en el marcador a los cuatro minutos del primer tiempo, por intermedio de Kevin Balanta.

En la segunda mitad encontró la segunda anotación con Jhon Edison Mosquera, quien le dio al cuadro azucarero la tranquilidad para la recta final del partido. El cuadro bogotano sacó figura al portero Camilo Vargas, quien está pasando por muy buen momento.

A primera hora del sábado, Atlético Junior apenas logró empatar con Leones en el estadio Municipal de Itagüí. Para el cuadro barranquillero anotaron Iván Rivas y Leiner Escalante, pero el cuadro local llegó a la igualdad con John Sánchez y Deivy Balanta, en los últimos minutos del partido.

Este resultado deja al cuadro ‘Tiburón’ en la quinta casilla de la clasificación con 21 puntos; mientras que Leones sigue en en la parte baja con apenas siete unidades y con el riesgo latente del descenso, donde se mantiene con 110 puntos a ocho de Boyacá Chicó.

A segunda hora, Deportes Tolima no pudo con Rionegro Águilas en el estadio Manuel Murillo Toro y terminó empatando a un gol. Era el juego entre el primero del torneo, y vigente campeón, contra el sorprendente tercero, que ha hecho muy buena campaña del técnico Jorge Luis Bernal.

El gol para la tribu pijao fue obra del goleador Marco Pérez, cuando promediaban 34 minutos del primer tiempo; mientras que el empate llegó en la segunda mitad por intermedio de Humberto Osorio Botello. El empate los dejó en las mismas posiciones, a la espera del desarrollo de la fecha.

En el otro juego de la jornada, Alianza Petrolera cayó en el estadio Daniel Villa Zapata frente a un Envigado aplicado, que consiguió el gol del triunfo en la parte final del compromiso. El tanto del cuadro local fue obra de César Arias, mientras que Wilfrido de la Rosa anotó para la visita.

El cuadro petrolero se quedó en el puesto 13 de la tabla con 13 unidades, mientras que el elenco naranja ascendió a la casilla 16 con 10 puntos. Ambos equipos han tenido una campaña para el olvido y se encuentran muy cerca de la eliminación anticipada del torneo local.

En el juego de cierre, Bucaramanga sacó la cara por los locales y derrotó a un Millonarios que no encuentra el camino de la resurrección en el torneo, pese a estar disputando tres torneos a la vez. El cuadro bogotano se fue arriba en el marcador por intermedio de Ayron del Valle.

Antes de terminar la primera parte, Bucaramanga encontró el empate con Harold Gómez. En el complemento el cuadro leopardo le dio vuelta al marcador con un tanto de cabeza del panameño Grabriel Gómez, que sirvió para ubicarse en la sexta posición con 20 puntos.

La noche del viernes, en la apertura de la jornada 12, Independiente Medellín derrotó 0-3 al cuadro de Patriotas de Boyacá, en una noche inspirada en el estadio La Independencia de Tunja. Los goles del cuadro antioqueño fueron obra de Juan Fernando Caicedo y Germán Cano, en dos oportunidades.

El poderoso llegó a 17 unidades y ascendió, parcialmente, a la décima casilla de la clasificación; mientras Patriotas se quedó en el puesto 15, con apenas 11 unidades. Los dos goles de Cano le sirvieron para liderar la tabla de goleadores del torneo con 12 tantos en el presente torneo.

Este domingo se juega el complemento de la fecha 12 con los partidos: Jaguares vs. Pasto, América vs. Huila, Nacional vs. Chicó y La Equidad vs. Once Caldas.