Fedefútbol presentó tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció este martes que la Federación Colombiana de Fútbol presentó una acción de Tutela que calificaron de “insólita”, porque pide prohibir hacer pública la información del proceso que adelantan por la reventa de boletería.

“Informamos que la Federación Colombiana de Fútbol presentó una insólita acción de tutela contra la SIC para que un juez le prohíba dar información a medios de comunicación sobre el caso de reventa masiva de boletas. La SIC defenderá el derecho de colombianos a estar informados y a la Libertad de Prensa”, informó el organismo en sus redes sociales.

Ante la publicación, minutos después la Federación replicó en sus redes sociales: “La SIC confunde el derecho de informar con su obligación de no prejuzgar y no condenar cuando no se ha ejercido el derecho de defensa”, y luego agregó que “únicamente litigará ante los tribunales pertinentes”.

Minutos después, la Federación publicó un comunicado de prensa con las siguientes aclaraciones:

1. En ningún momento las acciones adelantadas por la FCF pretenden limitar el acceso a la información ni el derecho de libertad de prensa.

2. La Federación Colombina de Fútbol ha interpuesto una tutela con el objetivo de proteger los derechos de presunción de inocencia, el debido proceso y la legítima defensa en el marco de la investigación.

3. Este recurso ha sido interpuesto producto del prejuzgamiento mediático y la desinformación en el marco del proceso que se adelanta y, que desde todo punto de vista, irrespeta los derechos de la FCF.

4. Somos respetuosos de las autoridades y los medios de comunicación, y tenemos la tranquilidad que desde el principio de este proceso, hemos colaborado con la SIC para que se resuelva esta investigación lo antes posible en beneficio de todos los interesados y, en especial, del fútbol colombiano.

La investigación está por cumplir un año y hace poco más de un mes la Superintendencia publicó un pliego de cargos contra la Federación, Ticket Shop y los directivos, por el escándalo de la reventa de boletas en los juegos de la Eliminatoria Suramericana para la Copa Mundial de la FIFA Rusia-2018.