FIFA dio primera respuesta a abogado chileno sobre el partido Perú - Colombia

Los minutos finales del partido entre Perú y Colombia causaron malestar en el pueblo chileno, el cual vio cómo su selección se quedaba afuera del Mundial de Rusia tras caer por 3-0 ante Brasil.

Fue por ello que el abogado Luis Mariano Rendón emitió una denuncia, de forma particular, a la FIFA. A su vez, José Adasme Bravo, colega y compatriota de Rendón, también acudió al ente regulador del fútbol mundial. Ambos, finalmente, recibieron una respuesta por parte del organismo internacional.

“Le agradecemos la valiosa información proporcionada, cuyo contenido ha recibido nuestra completa atención”, fue el comunicado que envió la FIFA y que publicó en su cuenta de Twitter el abogado uruguayo, Fernando Sosa, quien supo ser Presidente de la Comisión de Disciplina de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Desde la FIFA me explicaron que los abogados chilenos presentaron 43 evidencias y que si se comprueba que desapareció la competencia, lo que corresponde es que los tribunales respectivos actúen”, informó Sosa al periódico El Mercurio. “La figura legal es amaño de partido”, sentenció.

El ex miembro de la AUF explicó que el caso se delegará “al Tribunal de Disciplina, que debe evaluar si hay méritos para iniciar la investigación”. En la denuncia, Rendon pidió como solución que se le descuente el punto conseguido a ambas selecciones, lo que enviaría a Chile al repechaje, instancia que jugará el conjunto peruano frente a Nueva Zelanda el 10 y el 15 de noviembre.

Chile no se baja|Invocando art 108 C Disciplinario FIFA expertos chilenos denuncian violaciones al FairPlay art 6.3.2 en #Peru vs #Colombia pic.twitter.com/KZxgF6SfF3

— Fernando Sosa (@fsosamfl) 20 de octubre de 2017