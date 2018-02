FIFA reveló la base operativa de Colombia en Rusia 2018

La Selección Colombia tendrá su sede principal en la región de Kazán durante el Mundial de Rusia 2018.

Moscú y su región será la base de operaciones de una decena de las 32 selecciones clasificadas para el Mundial de Rusia 2018, según confirmó la FIFA este viernes.

El conjunto anfitrión, Portugal, Irán, Francia, Perú, Argentina, Alemania, México, Bélgica y Túnez, han elegido alojamiento y campo de entrenamiento en la capital y en localidades cercanas.

Será donde más selecciones se concentren en todo el mundial, por delante de San Petersburgo, donde se concentrarán Arabia Saudí, Corea del Sur, Costa Rica e Inglaterra.

En Kazán y su región estarán Australia, Colombia y Japón, y en Sochi se quedarán Brasil y Polonia. El resto de equipos estará en solitario en sus distintas bases.

Todos los equipos permanecerán en las mismas hasta que se trasladen a las ciudades de los partidos, donde quedarán alojadas en hoteles oficiales y también tendrán opción a un campo de entrenamiento.

Las selecciones en principio deberán estar en la ciudad del encuentro la noche anterior al partido.

Tras la primera fase, los equipos tendrán la opción de seguir en su base operativa o desplazarse a las ciudades donde tengan que jugar en las rondas eliminatorias.

Relación de bases de las 32 selecciones participantes

Equipo Zona Alojamiento Campo entrenamiento

-----------------------------------------------------------------



-- GRUPO A



Rusia R.Moscú Fed.S.C.Novogorsk Fed.S.C. Novogorsk



Arabia Saudí S.Petersburgo Belmond GH.Europe FC Zenit



Egipto Grozny The Local Grozny Akhmat-Arena



Uruguay Nizhny Novg. SC Borsky SC Borsky



-- GRUPO B



Portugal R. Moscú Saturn TB Saturn TB



España Krasnodar Krasnodar Academy Krasnodar Academy



Marruecos Voronezh Voroz. Marriott H. Stadium Chaika



Irán R. Moscú Lok. Bakovka TC Lok. Bakovka TC



-- GRUPO C:



Francia R. Moscú Hilton Garden Inn Glebovets Std.



Australia Kazan Ak Bars TC Std. Trudovye R.



Perú R. Moscú Sheraton Sheremet. Arena Khimki



Dinamarca Anapa Beton Brut TS Pontos Std.



-- GRUPO D:



Argentina R. Moscú TB Bronnitsy Syroyezhkin Sch.



Islandia Gelendzhik RC Nadezhda Olymp Std.



Croacia Leningrado Woodland Rhapsody Roschino Arena



Nigeria Essentuki S. Istochnik Essentuki Arena



-- GRUPO E:



Brasil Sochi Swissotel R.Sochi Yug-Sport Std.



Suiza Togliatti Togliatti Resort Torpedo Std.



Costa Rica S.Petersburgo Hilton SP ExpoF. Olimpiyets Std.



Serbia Kaliningrado Royal Falke TS Baltiya



-- GRUPO F:



Alemania Moscú Vatuniki Hotel CSKA SB



México R. Moscú Novogorsk-Dynamo Novogorsk-Dynamo



Suecia Gelendzhik Kempinski Gelend. Spartak Std.



Corea Sur S.Petersburgo Hotel New Peterhof Spartak Std.



-- GRUPO G:



Bélgica R. Moscú Moscú Country C. Guchkovo



Panamá Saransk Olympic SC Olympic SC



Túnez R. Moscú Imperial Park H. Std. Stroitel



Inglaterra S.Petersburgo RestMix CSR Std.Sp.Zelenogorsk



- Grupo H:



Polonia Sochi Hyatt Regency Sputnik S. Std.



Senegal Kaluga Royal H. Kaluga TS Sputnik



Colombia Kazan Ski Resort Kazan Std. Sviyaga



Japón Kazan Rubin Kazan TG Rubin Kazan TG.