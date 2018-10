Fram Pacheco mostró talento y carácter y fue campeón en Santa Marta

La Escuela Fram Pacheco Formando Campeones dio dio “sopa y seco” en la categoría 2008 y se quedó con el título en el Torneo de Fútbol Copa 12 de Octubre en Santa Marta, la tierra que dio dos de los grandes ídolos del balompié nacional: Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Radamel Falcao García.

En la final, disputada en la cancha La Ciudadela, Escuela Fram Pacheco venció 1-0 a San Martín de Santa Marta, con gol de Sneijder Arango.

En el torneo, el equipo bolivarense venció 3-1 a Santa Marta Fútbol Club, 1-0 a Goes de Valledupar y 1-0 a Arsenal Samario.

“Ganamos partidos complicados, los últimos con marcadores muy cerrados porque los duelos fueron parejos. Los muchachos mostraron carácter, personalidad y exhibieron un buen funcionamiento. El título es el resultado del esfuerzo diario de jugadores, el cuerpo técnico encabezado por el profe Wilfrido Buitrago y padres de familia”, dijo Fram Pacheco, propietario de la escuala.

La nómina de los campeones la integraron: Samuel Ceden, Jesús Díaz, Jesús Manuel Bravo, Ángel Mattos, Samuel Sanjuán, Juan Manuel Santos, Sneijder Arango, Ronald Pérez, Esteban Urueta, Juan José Piña, Daniel Mercado, Salmón Castellón, Santiago Castellón, Mathews Bonfante, Sebastián Martínez, Santiago Caballero, José Campo y Juan Pablo Buendía.

Va bien el proyecto

Fram Pacheco es un exfutbolista cartagenero que jugó en el balompié profesional y ganó dos títulos con Chicó y Junior y, además, fue subcampeón con Real Cartagena y Atlético Huila.

Jugaba como volante mixto y en la ciudad es muy recordado por el título de la Primera B con el Real Cartagena en 2004.

Hace dos años le apuntó a este proyecto que va por buen camino. Ya tiene 5 categorías, con 110 niños, participando en el Torneo Departamental de la Liga, en donde ha mostrado buenos avances.

El talento de Juan Manuel

Juan Manuel Santos Jácome (volante) tiene talento, gambeta, potencia, buen remate de media distancia, rapidez, entrega y lucha permanente.

Tiene 8 años, mide un metro con 34 centímetros, pesa 27 kilos, vive en Los Calamares y cursa segundo de primaria en la Institución Educativa Nuevo Bosque.

“Yo no me canso de jugar al fútbol, termino un partido y cuando llego a la casa me pongo a patear balón en la terraza. Admiro a Messi, soy hincha del Barcelona”, dice Juan Manuel, quien es hijo de Javier Santos y Ana Milena Jácome.

Arango, en la precisa

Sneijder Arango Ramos (centro) es uno de esos delanteros que pese a su corta edad (7 años) tiene el sentido de ubicación claro, aparece en la precisa, es un un goleador.

Mide un metro con 25 centímetros, pesa 24 kilos, vive en Blas de Lezo y cursa primero de primaria en el Instituto Guadalupe.

Es hincha de Medellín y de Barcelona de España. “Cuando sea jugador profesional voy a tener a mi familia bien y apenas pueda me compro un auto Lamborghini”, asegura el hijo de Francisco Arango y Yanela Ramos.

Ceden, seguridad en el arco

Samuel Ceden Coneo se desempeña como portero y le da seguridad a sus compañeros bajo los tres palos. En cuatro partidos disputados solo recibió un gol en el campeonato, en el que se llevó el rótulo de ma valla menos vencida.

“Soy rápido, achico bien, doy seguridad”, dice el menor, de 8 años, quien cursa segundo de primaria en el colegio San Isidro Labrador y vive en El Bosque. sector Zapatero.

Es hincha de Nacional y Real Madrid. David Ospina es su portero favorito. Es hijo de Irina Coneo e Ismael Ceden.

Juega por diversión y para manterse ocupado en sus ratos libres.

La familia también juega

Y es que para los triunfos de los menores de cualquier club la familia también resulta fundamental. Ronald Pérez, una de las figuras de Fram Pacheco en esta categoría, siempre cuenta con el acompañamiento de su abuela Edith Pacheco García (gráfica), quien siempre está ahí para llevarlo a entrenamientos y partidos, aún y cuando estos últimos sean afuera de la ciudad.

