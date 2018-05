Guardiola dice que se quita el sombrero ante el Real Madrid

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, no ha dudado en "sacarse el sombrero" con el "espectacular equipo" del Real Madrid, que ha logrado cuatro de las últimas cinco Champions, así como por "el brutal curso" firmado por el Barça con la consecución del doblete (Liga y Copa).

Tras el acto de presentación del nuevo Patronato de la Fundación Cruyff del que formará parte junto a Carles Puyol, Joan Laporta o Xavi Hernández, que no estaba presente,

"Cuando uno consigue tres Champions seguidas, cuatro en cinco años es que son un equipo espectacular. Es una competición muy dura y muy complicada donde estar dentro o fuera depende de muchas cosas", ha insistido Guardiola.

El técnico del City ha comentado que "la demostración de lo que es el Madrid" se pudo ver cuando en la final el Liverpool marcó el gol del empate.

"En los 10 o 15 minutos siguientes, que es cuando el Liverpool, con el entusiasmo del empate, le puede dar la vuelta al marcador, es cuando el Madrid está mejor", ha dicho.

Guardiola ha recordado que el Madrid "controla muy bien estas situaciones de partidos de eliminatorias" lo cual es "para sacarse el sombrero".

"Ganar tres Champions seguidas demuestra la calidad del equipo, del entrenador y del club. Intentaremos que no ganen la cuarta", ha dicho el técnico de los 'citizen', quien ha desmentido que piense en la contratación del madridista Isco: "No, el City no va a fichar a Isco".

En cuanto a la valoración de la temporada del Barça, Guardiola ha asegurado que "cuando se gana la Liga", la temporada tiene que calificarse de "espectacular".

"Cuando el Barça solo pierde un partido en todo el año, y cuando ya estaba todo hecho, y gana la Copa por cuarta vez consecutiva, es que ha hecho una temporada espectacular, brutal", ha insistido.

Guardiola ha insistido en que cuando un equipo ha ganado las Ligas que ha ganado el Barça en los últimos años es que "es el mejor equipo de España".

"En Europa puedes tener un mal momento y el Madrid estas cosas las controla mejor", ha argumentado el exentrenador del Barça y Bayern de Múnich.

"Si a mí, al empezar la temporada, me preguntas qué quiero como entrenador, te diría que ganar la Liga, la Bundesliga, la Premier, porque durante once meses de competición, el Barça ha vivido nueve de felicidad continua", ha comentado.

Preguntado sobre el futuro del club azulgrana sin la presencia de jugadores de referencia, como ocurrió en el pasado con Xavi Hernández y ahora tras la marcha de Andrés Iniesta, Guardiola ha comentado que si el Barça "sigue sabiendo qué es lo que quiere hacer y cómo hacerlo" entonces tiene "todas las armas posibles para volver a hacerlo", porque "el fútbol no se acaba en una, dos, tres o cuatro personas".

"El Barça seguirá siendo el mejor equipo del mundo, gane una Champions o no la gane. No creo que pierda su ADN", ha insistido el técnico.

También se ha referido a un tuit realizado por Carles Puyol tras la consecución de la Champions por parte del Real Madrid: "Enhorabuena madridistas. 4 Champions en 5 años con uno de los mejores Barça de la historia... tenemos que reflexionar en las prioridades".

"Carles sabe que no hay partido amistoso en el Barça ni competición que escoger. Él me lo enseñó a mí cuando era capitán, que cada partido se ganaba.", ha insistido.