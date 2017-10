Guardiola: "El Nápoles es, quizá, el mejor equipo contra el que he jugado"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se mostró este martes visiblemente satisfecho por la "importantísima" victoria sobre el Nápoles (2-1) y aseguró que el conjunto italiano es "uno de los mejores equipos" a los que se ha enfrentado en su carrera, "por no decir el mejor".

"Fue un partido maravilloso, genial, entre dos equipos con ideas similares, que juegan siempre al ataque. El Nápoles es uno de los mejores equipos con los que me he enfrentado en mi carrera. O el mejor. Si no eres agresivo y claro con el balón no puedes sobrevivir ante ellos", dijo exultante Guardiola tras el choque.

El conjunto azul de Manchester se impuso por un ajustado 2-1 al Nápoles de Maurizio Sarri para sumar un pleno de victorias en la presente edición de la Liga de Campeones y acariciar el pase a los octavos de final.

"Llevar nueve puntos en tres partidos es algo muy importante; y más en un grupo tan difícil como éste. Ahora no podemos relajarnos, y lo que tenemos que hacer es ir al siguiente estadio e intentar ganar el partido. Es positivo llevar tres victorias, pero esto no está hecho, no podemos relajarnos", subrayó el técnico catalán, en unas declaraciones en la cadena británica BT Sport.

Los hombres de Guardiola, líderes también de la Premier League, con siete triunfos y un empate en ocho jornadas disputadas, encadenan 10 victorias consecutivas en todas las competiciones.

"Estoy feliz por llevar 10 triunfos seguidos, sobre todo porque hemos jugado contra grandes equipos, como el Nápoles hoy, el Chelsea o el Shakhtar Donetsk. Ya lo dije en la rueda de prensa: el Nápoles es un equipo excepcional y estoy muy, muy contento con mis jugadores", dijo Pep.