Huber Boderth dirigirá a Once Caldas

Rumores iban, rumores venían. No había nada oficial, aunque el mismo técnico Huber Boderth dejaba entrever en su respuesta que su futuro no estaba en la selección Colombia Sub-20 sino en el Once Caldas de Manizales.

Y este jueves 7 de diciembre el mismo club caldense lo confirmó con un comunicado de prensa en el que asegura que el técnico cartagenero será su entrenador el próximo año.

Boderth salvó a Jaguares de Montería una vez más del descenso y, además, lo dejó situado en la novena posición para arrancar en este apartado en el 2018.

De la mano de Boderth y gracias a dos muy buenas temporadas Jaguares acumuló su tercera temporada consecutiva en la Primera A, lo que le da el derecho para hacerse socio de la Dimayor y disfrutar así de los beneficios que otorga el máximo ente del fútbol profesional colombiano.

Hoy, Boderth está de boca en boca. Se especula de muchas ofertas, pero lo cierto es que su próxima estación será Manizales.

“Caldas pensó en mí, hay algo ya firmado, ellos no tienen una segunda opción, a mí me seduce este proyecto. Valoro mucho la intención de Ramón Jesurum, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, para tenerme en la sub 20”, dijo Boderth a El Universal antes de que el Caldas confirmara su vinculación con ellos.

El técnico cartagenero admitió haberse reunido con Jesurum, quien personalmente le habló de contratarlo como nuevo entrenador de la Sub-20.

Llegó al banquillo de Jaguares en abril de 2016 y clasificó en dos ocasiones al equipo a la segunda ronda.

“Trabajo hasta este viernes con Jaguares. Ya un ciclo cumplido, un trabajo realizado, me llevo los mejores recuerdos del club y de la gente de acá”, sostuvo.

Boderth llegará a Cartagena este sábado, pero lo más seguro es que este mismo lunes inicie trabajos con el Caldas. La tricolor, por ahora, tendrá que esperar. Hubert tiene el reto de evitar otro descenso.