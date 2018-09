Hubert Bodhert y las acusaciones de racismo al portero de Rionegro

Hubert Bodhert, el técnico cartagenero que viene haciendo una buena campaña con el Once Caldas, se vio envuelto en una pelea verbal al final del partido que su equipo perdió 1-0 ante Rionegro Águilas.

El estratega aseguró posterior al duelo que el arquero del equipo antioqueño, el uruguayo Lucero Álvarez, tuvo un acto racista en contra de uno de sus jugadores, Johan Stíven Carbonero.

Bodhert entregó su versión al final del encuentro. "Todo el partido el señor Lucero insultó a Carbonero con ataques racistas, yo solo me acerqué a decirle que tiene que respetar. Acá no van a venir extranjeros a maltratarnos, nosotros somos negros a mucho honor y somos orgullosos, no puede venir un jugador mayor a maltratar a un muchacho de 19 años".

Al final del partido Bodhert tuvo un nuevo encontrón, esta vez con el máximo directivo de Rionegro Águilas, Fernando Salazar, quien al parecer le exigió respeto hacia los jugadores del cuadro paisa.

Entre tanto el arquero Lucero Álvarez dio su versión de lo acontecido en el choque por la Liga Águila.

"Le dije al juez que me expulsó bien porque vino a insultarme el técnico del Caldas y yo respondí, no debí hacerlo. Pero dijeron que hice alusión al racismo, y nada que ver. Llevo 4 años y medio acá y no he tenido problemas por eso y ahora tampoco", señaló.

Le tocará a la Comisión Disciplinaria de la Dimayor investigar lo sucedido para tomar cartas en el asunto.