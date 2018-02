Indignación por hinchas de Nacional de Uruguay que se burlan de Chapecoense

El Nacional uruguayo expulsó este viernes a dos hinchas que se burlaron durante un partido de Copa Libertadores de la tragedia aérea en la que pereció casi toda la plantilla del Chapecoense brasileño en 2016.

El conjunto tricolor afirmó en un comunicado que los hinchas identificados como socios de número 82.520 y 108.733 tuvieron una conducta "insensible" y "carente de todo sentido de dignidad humana".

El club remarcó también que sus dos seguidores actuaron contra la "tradicional" conducta ética de la institución durante el partido de ida de la segunda fase de Copa Libertadores que el Nacional ganó por 0-1 en la Arena Condá, en Chapecó.

Nacional señaló también que ya puso "a disposición de las autoridades correspondientes" los datos de los dos hinchas para que se impida su ingreso a espectáculos deportivos.

Los dos socios del tricolor, según se ve en vídeos divulgados a través de las redes sociales, se mofaron del siniestro ocurrido cerca de la ciudad colombiana de Medellín el 28 de noviembre de 2016 y que dejó 71 muertos entre jugadores, tripulantes, periodistas y directivos del Chapecoense

El avión chárter llevaba a la plantilla del conjunto brasileño para disputar el primer partido de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.

La Conmebol abrió hoy un procedimiento disciplinario contra el equipo uruguayo por el comportamiento de sus socios.

El Nacional ya había manifestado en un comunicado el jueves que "lamentablemente muchas mentes enfermas" canalizan su irracionalidad a los escenarios deportivos y que el club "ha hecho ingentes esfuerzos" para evitar episodios "de esta naturaleza".

El próximo encuentro entre Nacional y Chapecoense se jugará el 7 de febrero en Montevideo.

Torcedor do Nacional no jogo contra a Chapecoense, provocando torcedores da Chape com gestos sobre a queda do avião. pic.twitter.com/ywo2IM4RqR

— CRUZOEIRO (@Cruzoeiro) 1 de febrero de 2018