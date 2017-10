¡Isis no para! Ahora la víctima es Cristiano Ronaldo

El Estado Islámico (ISIS en inglés) no para en sus amenazas al Mundial de Rusia 2018. Durante las últimas semanas el grupo terrorista ha acudido al fotomontaje con jugadores para difundir sus intimidaciones al mayor certamen del fútbol, que se realizará el próximo año en el país euroasiático.

Este lunes el grupo publicó una imagen del jugador de Real Madrid Cristiano Ronaldo, a quien se ve de rodillas, con un ojo morado y un verdugo del grupo terrorista a su espalda.

"Nuestras palabras son lo que ves, no lo que oyes. Así que tan solo espera. Nosotros también estamos esperando", es el mensaje que acompaña a la foto y que pretende generar pánico.

Drawing from a pro-#ISIS group's propaganda threatening #WorldCup2018 #Russia, another media outfit used #RealMadrid star #Ronaldo on poster pic.twitter.com/Yf1rAh3UXh

— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 30 de octubre de 2017