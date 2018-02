James Rodríguez habló de su rol en Bayern Múnich

James Rodríguez se prepara para la ida de los octavos de final de la Champions League, en el que enfrentará al Besiktas esta semana.

El colombiano es uno de los destacados en Bayern Múnich y ha recogido elogios de su entrenador, Jupp Heynckes y de algunos de sus compañeros de equipo.

James habló con la UEFA en la previa del partido y analizó el presente que vive en el fútbol alemán con el equipo bávaro.

Acostumbrado a marcar goles, el creativo se ha destacado esta temporada más como asistente que como anotador, un nuevo rol que asegura no molestarle.

"No hay un límite. Siempre sueño con lograr cosas grandes y creo que los sueños deben ir más allá. No hay límite para ellos (...) Poder dar un pase para que mi compañero marque. Eso me llena mucho y es lo que más me hace feliz.", sostuvo.

Destacó la labor de Heynckes para volver a entrar a la lista de los jugadores destacados en la élite del fútbol europeo.

"Es un entrenador con experiencia en el mundo del fútbol (Heynckes). Jugó al fútbol y sabe cómo pensamos, así que eso es un plus. Es un técnico que lleva muchos años en este mundo, tiene unas capacidades únicas y es un técnico 'top' (...) Cuando juegas en esa posición debes correr un poco más, estás más lejos de la portería. Creas más juego pero no puedes hacer muchos goles. Creas más y puedes hacer jugar a tus compañeros".

También mencionó la diferencia que hay entre el fútbol sudamericano y el europeo y se refirió a las similitudes que hay entre los clubes grandes, como el Real Madrid y el Bayern Múnich.

"En Sudamérica el fútbol es mucho más técnico, más lento, no hay tanta presión y se tiene muchos más espacios. Esos son los puntos que también pienso en los que son más fuertes.", apuntó.

"Son similares. Juegan muy rápido, tienen a jugadores rápidos por los extremos, son equipos que salen rápido y que cuando deben tener la posesión la tienen. Son equipos y jugadores muy similares. Son dos clubes grandes, clubes que mueven masas. No veo muchas diferencias, ambos son clubes grandes y por ende quieren ganar cosas.", reflexionó.