José Pékerman: “Siempre voy a estar pendiente de Colombia”

El director técnico argentino, José Néstor Pékerman, presentó este martes ante el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol su decisión personal de no continuar al frente de la Selección Colombia de Mayores, dando por terminado un periodo de seis años y siete meses con la tricolor.

El anuncio en la conferencia de prensa lo hizo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y luego de escuchar las palabras de agradecimiento el técnico argentino manifestó su tristeza por abandonar la Selección, aunque no entregó detalles de su decisión.

“Me siento muy feliz de haber participado en esta charla, en una conversación muy amena, a la altura de lo que merece la Selección, porque siempre la prioridad es la Selección Nacional, como lo hemos hecho en la etapa que hemos estado. Quiero agradecerle a todos, como lo he hecho en cada partido, en cada gol que hacíamos o en cada triunfo, cuando yo decía que quería abrazar a cada colombiano y lo he sentido desde el primer día hasta hoy”, reconoció Pékerman.

El argentino agregó: “Quiero pedirle disculpas a mi hija colombiana, que debe estar llorando, pero mostrarle que he cumplido desde lo profesional, con gente que ha dado lo máximo, entendiendo la esperanza de los colombianos que venía muy caída cuando llegué y sentir el vínculo de ver la camiseta por todo el mundo, a valorizar el país con esta camiseta y a quienes tienen las habilidades para lucirla y saber lo que pueden lograr”.

“Siempre voy a estar pendiente de Colombia, en el fútbol y como país, como gente, ojalá los éxitos continúen, que todos los que plantean exigencias no se peleen porque el fútbol es de pasión y se pierde fácil la objetividad, se dañan cosas que cuesta mucho recuperar y ahora digo que lo hemos dejado todo, pero que esto continúa, por eso estoy feliz y siempre esperando lo mejor de la Selección para el futuro”, admitió el argentino.

De su balance, Pékerman explicó: “Cuando se hace algo bien hecho, cuando se mira atrás y se ve la forma como estaba, lo que se pedía, la tristeza de estar alejado de una actividad que en Colombia es básica, a mi me encanta ver ahora las ilusiones, haber fortalecido jugadores que nadie tenía la dimensión de a donde podrían llegar”.

“Ver cada momento la clasificación FIFA y ver siempre a Colombia arriba, jugar en todo el mundo por algo distinto que ilusionaba, eso sólo puede dejar alegrías que me las llevaré por siempre, como objetivos planteados y cumplidos”, comentó el argentino.

“El contacto con los jugadores todavía no se ha dado, porque siempre he tendido una conducta en mis actos, nunca me ofrezco, espero la finalización de mi contrato para esperar el rumbo, no empiezo a hablar con nadie, mi asistente no atiende a nadie, le corto la mano si atiende a alguien. Me han puesto en todos los lugares del mundo y después del mundial estuve siempre en Bogotá, pero la cantidad de barbaridades que han dicho es triste, con los jugadores tengo una conducta, ellos no pueden estar involucrados, hay respeto y cariño, me pondría a llorar si empiezo a recordar momentos vividos”, dijo Pékerman.

Finalmente, cuando le consultaron por su futuro, Pékerman fue enfático: “Cómo puedo estar pensando qué voy a hacer si yo no duermo desde el Mundial, solamente esperando qué iba a hacer Colombia, cómo voy a estar pensando qué voy a hacer, yo sé que tengo a mi amada esposa, a mis hijas, mis nietos, que no los veo hace tiempo, que en este proceso perdí a mi madre, perdí a mi hermano, que nos los vi, no pude estar en sus momentos críticos, por eso no puedo hablar de lo que viene”.