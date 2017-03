Juan Carlos de la Cuesta contó por qué se va de Nacional

Juan Carlos de la Cuesta se despidió este miércoles, a un día de su salida oficial como presidente de Atlético Nacional, de jugadores, directivos y medios de comunicación que aún siguen sorprendidos por su sorpresiva renuncia confirmada el pasado martes.

En la sede deportiva de Guarne, De la Cuesta manifestó su tristeza por dejar el club que durante siete años presidió, pero a la vez se siente tranquilo y satisfecho por lo alcanzado durante su gestión y al igual que optimista por el nuevo camino que emprende.

El dirigente, que asumió el máximo cargo de la institución antioqueña en 2010, desmintió las versiones que hay en el ambiente de que su salida se produjo por roces con miembros de la comisión técnica del equipo y explicó que la decisión de dejar al club estaba tomada desde diciembre, cuando regresó del Mundial de Clubes en Japón.

“No he tenido ningún inconveniente y esta decisión no la hubiese tomado por ese tema, creo que en las organizaciones se presentan diferencias de criterio, que se fueron resolviendo pero mi salida se da por situaciones netamente personales”, confesó el dirigente, que tras dejar el equipo se dedicará a su formación académica.

Además afirmó que por el momento no piensa seguir en el fútbol pues lo considera un trabajo “muy envolvente” y espera comenzar a trabajar de forma independiente en la creación de una empresa propia.

“La verdad fueron días que no estuve en casa mucho tiempo, con ausencia de mi familia y en realidad uno empieza a balancear las cosas y creo que eso se hace importante ahora. Ya debo estar muy pendiente de los temas que me he perdido”, expresó.

De la Cuesta manifestó que no fue fácil desprenderse de “un proyecto que se quiere tanto”, pero fue el momento adecuado para hacerlo, además está seguro que su sucesor, Andrés Botero Phillipsbourne hará un gran papel presidiendo al equipo.

“Andrés es una persona competente y con una calidad humana muy buena, va a ser muy exitoso si sigue las directrices organizacionales y el lineamiento estratégico de la junta directiva”, indicó.

LOS TEMAS PENDIENTES

Si bien la gestión deportiva de Juan Carlos de la Cuesta fue de las más destacadas en la historia del club con 11 títulos (5 ligas locales, 3 Copa Colombia, 2 Superliga y 1 Copa Libertadores), dos subtítulos de Copa Sudamericana, un tercer lugar en el Mundial de Clubes y el premio Fair Play de la Fifa, el saliente presidente fue enfático en hablar de varios temas que quedaron pendientes.

“Además de la parte institucional, un tema que siempre me va a quedar cortico es el social y cultural y eso es lo que quiero hablar con la junta directiva y con el nuevo presidente, para que piensen más en esos temas y lograr la proyección del equipo en esas áreas”.

La internacionalización también es un tema pendiente, pero que desde ya comienza a ser la bandera de la era Botero Phillipsbourne.