Jugador de Bayern confiesa que James se disgustó cuando despidieron a Ancelotti

Javi Martínez ha sido una de las piezas claves del Bayern Múnich desde que llegó al club en 2012, cuando el actual campeón alemán llevaba dos temporadas sin conseguir títulos. Lo que vino después fue el triplete (Liga, Copa y Liga de Campeones) y cinco Bundesligas consecutivas con Javi Martínez a veces en la defensa y a veces en el centro del campo.

En su sexta temporada, el navarro se ha convertido en una de las figuras de identificación del club y EFE habló con él de la situación actual del Bayern, durante un acto del patrocinador Audi en Ingolstadt (sur de Alemania) en el que los jugadores recibieron oficialmente un coche del fabricante alemán.

Los temas fueron desde su nuevo coche hasta la situación actual del Bayern.

P: Le dieron un todoterreno y pensé ¿no tiene eso una relación con el tipo de jugador que es Javi Martínez?

R: Bueno, tiene más que ver con que ahora somos uno más en la familia porque he sido padre hace poco y necesitaba un coche grande. Pero ahora que lo dices, si que puede ser un coche grande, todo terreno, que no para ante nada y que va a donde dice el entrenador.

P: Jupp Heynckes fue el entrenador que le trajo al Bayern, ¿cómo has vivido ese regreso y como lo ha vivido la plantilla?

R: Muy bien. Creo que Heynckes nos va a venir muy bien. Es un entrenador que, no digo que la mayoría, pero sí muchos de nosotros lo conocemos, ya sabemos cómo trabaja y eso facilita el cambio. Además es un entrenador con muchísima experiencia que sabe cómo manejar una situación un poco desfavorable como en la que estamos ahora, así que creo que ha sido un acierto.

P. En su primera conferencia de prensa Heynckes habló de la necesidad de volver a crear una jerarquía en el Bayern. Usted fue el primer español que llegó, ¿qué lugar cree que ocupa en esa jerarquía? ¿es una especie de puente entre los hispanoparlantes y el resto de la plantilla?

R: Yo intento ayudar a los que hablan menos alemán, como es el caso de James y de otros jugadores para que se puedan integrar y puedan entender todo como lo hicieron en su día conmigo Claudio Pizarro y Rafinha. Ojalá estemos todos juntos, que no haya eso de los hispanoparlantes y los otros, que todos seamos un equipo y que todo vaya bien.

P: ¿Cómo ve a James?

R: Bueno, hace dos semanas que no lo veo, pero cuando se fue lo vi bien. Obviamente fue un disgusto (para él) que echasen a Carlo (Ancelotti) porque Carlo es un gran entrenador y una gran persona, pero al final somos profesionales y tenemos que mirar hacia adelante. Él lo sabe y estoy seguro de que va a volver con muy buena onda después de marcar ayer y clasificar a Colombia para el Mundial. Todos sabemos que es un gran jugador y que nos va a aportar mucho.

P: Durante su primera temporada, con Heynckes, jugó en el centro del campo. Luego con Guardiola y con Ancelotti jugó casi siempre de central, ¿sabe lo que le espera ahora? ¿en qué posición ha entrenado esta semana?

R: He entrenado en las dos posiciones, no sé dónde me va a utilizar. Lo que sí me ha dicho es que tenemos que ser fuertes defensivamente, porque en los últimos partidos nos han hecho muchos goles y yo voy a intentar ayudar y daré todo lo que tengo dentro de mí para tratar de ayudar al equipo.

P: ¿Es consciente de que, cuando llegó, el Bayern llevaba dos temporadas sin ganar títulos y luego vinieron el triplete y cinco Bundesliga consecutivas? Alguien empezará a hablar de la era Javi Martínez...

R: Bueno, no pienso en eso. Es verdad que he tenido la suerte de que en los años que he estado hemos conseguido cinco veces la Bundesliga, es algo histórico. Pero el fútbol es el ahora, es el presente. No vale pensar en el futuro ni en el pasado. Las cinco Bundesligas no nos da ninguna ventaja para la que estamos disputando ahora y tenemos que darlo todo para volver a conseguir la sexta.

P: ¿Como ve sus posibilidades de estar en el Mundial de Rusia con España?

R: Bueno, lo que tengo que hacer es seguir trabajando. Me he sentido muy bien a lo largo de la temporada. Si al final el premio es la selección me alegraré. Si no, en todo caso seguiré pensando en el club.

P: Volviendo al Bayern, ¿siguen siendo posibles todos los títulos?

R, Creo que sí, estamos vivos en todas las competiciones. La derrota de París fue dura, pero bueno, fue un partido y no ha sido definitivo. Ahora, después del partido del sábado (contra el Friburgo) tenemos que jugar el miércoles y tenemos que estar concentrados para ganar ese partido que es importante para lograr la clasificación.