Julio Comesaña envía un parte de tranquilidad a la hinchada de Junior

El técnico Julio Avelino Comesaña dijo estar en buenas condiciones luego de conocer los resultados del cateterismo que se le practicó este jueves para descartar una enfermedad en el corazón.

"Estamos bien, gracias a Dios. Gracias por acompañarme, afortunadamente el informe del médico es muy bueno, no hay obstrucción de nada, simplemente es un desvío que hay en una arteria que hace una especie de un codo, como esas mangueras que uno dobla e impide que el agua pase, ese veremos cómo se soluciona, pero estoy impecable, sano, estoy para jugar", dijo el entrenador de Junior.

Cuando se le preguntó si la afección que presentó se debía a estrés manifestó rotundamente que no. "Es simplemente la posición de una arteria en la se forma un codo y eso impide que haya un flujo sanguíneo y al final no bombea la sangre suficiente, el médico lo puede explicar mejor, pero no pasa nada, mañana puedo estar en actividades tranquilamente".

Por último, envió un parte de tranquilidad al grupo de jugadores y les dijo que "se acuerden y tengan en cuenta lo que se planificó y que por acá todo bien, gracias a Dios".