Junior recibe a Guaraní por la tercera fase de la Copa Libertadores

Junior comienza este jueves su participación en la última fase de clasificación a la Copa Libertadores de América recibiendo a Guaraní, de Paraguay, en el estadio Roberto Meléndez, en partido programado para las 5:15 de la tarde.

Dentro de las novedades que podría presentar el equipo barranquillero está la llegada al grupo de concentración de Jonatan Álvez, quien ya cumplió las dos fechas de sanción por parte de Conmebol, y también con Teófilo Gutiérrez más recuperado, pero definitivamente no podrá contar con el peruano Alberto Rodríguez, que pese haber recibido el alta médico, el técnico Alexis Mendoza ha dicho que para este compromiso no podrá contar con él “porque falta ponerlo bien en lo físico”.

Del partido frente al elenco Guaraní, Mendoza manifestó que “ellos al igual que nosotros llegamos a estas instancias con los mismos deseos de clasificar a la fase de grupos. Seguramente vamos a encontrar a un equipo al estilo de los paraguayos, pero nosotros queremos hacer un buen partido acá en nuestra casa y que eso nos valga la posibilidad de ir a disputar el pase definitivo en el partido de vuelta en el que ellos serían locales”.

Agregó que es un error medir a los equipos por lo que fueron. “Hoy en día son once contra once, por eso los partidos hay que jugarlos, nada está regalado a nadie, todo es disputado, no miren cómo están las llaves de esta fase clasificatoria con miras de pasar a la de grupos. Acá nada es fácil para nadie, todos pensamos que cada vez que las fases avances será más difícil la cosa”.

“Hay que decirle a la gente que vamos a enfrentar a un equipo fuerte, que también tiene sus ilusiones, sus argumentos ofensivos, defensivos y ellos quieren continuar, pero que nosotros también queremos continuar y queremos hacer prevalecer nuestra condición de local con lo que nosotros tenemos, con nuestro fútbol, con nuestras individualidades, con el esfuerzo que todos pongamos. Y con el slogan que siempre he manifestado: juntos lo podemos lograr y nosotros necesitamos de esa ayuda para conseguir nuestros objetivos”, apuntó el estratega rojiblanco.

Por su parte, el jugador Yimmi Chará ha manifestado que “los partidos son de 95 minutos y el grupo ha ido entendiendo eso. Hemos venido mostrando un buen manejo respecto a nuestra manera de jugar y creo que hay que luchar para conseguir la victoria y estamos preparados para conseguirla”.

El partido será dirigido por la terna arbitral uruguaya que está encabezada por Leondan González, quien estará asistido en las líneas por Mauricio Espinosa y Richard Trinidad.

La posible formación de Junior para enfrentar a Guaraní de Paraguay es la siguiente: Sebastián Viera, Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Jorge Arias, Yonathan Murillo, Víctor Cantillo, Leonardo Pico, Yony González, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez y Luis Carlos Ruiz (Jonathan Álvez).