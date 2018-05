La anécdota de Lerma con Florentino: "Sigue así y vendrás al Real Madrid"

Jefferson Lerman ya está en Colombia y se dispone a concentrarse con la Selección con el objetivo de ganarse un lugar entre los 23 que disputarán el Mundial de Rusia 2018.

El jugador del Levante de España reveló una de las grandes anécdotas que vivió esta temporada en el balompié del país ibérico. En una entrevista con el diario AS, Lerma dijo que conversó con Florentino Pérez, quien le comentó la posibilidad de llegar al Real Madrid.

"Jugué cerca de 25 minutos contra el Madrid, cuando salí, me crucé con el presidente del Levante, un grupo de dirigentes del equipo, y Florentino Pérez. Él me saludó y me dijo, 'felicitaciones, juegas muy bien y corres mucho', le di las gracias y le comenté, 'tráeme al Madrid', entonces, él me respondió, 'sigue así y verás que vendrás'. Yo lo miré, sonreí y le dije, 'vale'", relató el jugador colombiano.

Tras tres temporadas en el fútbol español, Lerma espera ganarse un puesto en la Selección Colombia y escalar a alguno de los mejores clubes del fútbol europeo.

"Sigo soñando. Sigo siendo un niño. Antes soñaba con ser un jugador profesional. Ya he logrado mucho de lo que tenía en mi proyecto de vida, y ahora sueño con llegar a los clubes grandes", apuntó.