La carta abierta de Louis Van Gaal a Iniesta

Andrés Iniesta anunció que dejará al Barcelona al finalizar la temporada actual, en la que todavía busca ratificar el título de Liga tras conquistar la Copa del Rey.

Tras una rueda de prensa en la que confirmó su adiós como blaugrana, varias personalidades del fútbol se han manifestado para reconocer su aporte al equipo catalán y al fútbol en general.

Entre ellos figura el holandés Louis van Gaal, que entrenó al equipo y observó el potencial de Iniesta en el filial.

Van Gaal dedicó, por tanto, una carta en la que elogia y recuerda esos años juveniles del español. Esta es la carta:

Cuando fui entrenador del Barcelona, siempre creí que era muy importante dar oportunidades a los jóvenes. Cada semana veía con mis colaboradores los partidos del filial. Seguía a futbolistas como Iniesta, Xavi, Motta... Con Andrés rápidamente pensé que merecía tener una oportunidad. Ya se veía en el filial que tenía una gran capacidad que podía desarrollarla en el primer equipo.

Observaba cómo trabajaba en el campo. También a Xavi. Mucha gente me decía que los dos eran iguales, pero yo consideraba que Iniesta tenía más calidad porque tácticamente era algo increíble. Él podía ver antes que nadie lo que había que hacer en espacios reducidos. Según las distintas situaciones, tomaba siempre decisiones muy buenas.

Era rapidísimo en el pase. Ves ahora a Messi que es un jugador muy rápido, Andrés también lo era pero de manera diferente. Tiene una gran capidad par driblar al estilo de Leo, pero en espacios reducidos tenía más calidad y rapidez de ejecución. Y esta cualidad ya se le observaba con 17 años.

Era muy difícil imaginar en ese momento que llegaría tan lejos a pesar de la calidad que ya estaba demostrado. Pero había más. Iniesta no se reduce a su excelencia como futbolista, porque siempre ha sido un profesional fantástico y con un excelente entorno. Es una gran persona. Y cuando una gran persona, dentro de su modestia, es tan inteligente para rodearse de las personas adecuadas, todo es más fácil.

Es verdad que no era un futbolista con un gran físico. Pero el aspecto físico se puede desarrollar con los años, la calidad táctica es muy difícil. Además, en aquel entonces el físico no era tan importante como ahora. En estos tiempos en el fútbol está empezando a tener mucha más importancia el físico de los jugadores.

Un futbolista que tácticamente es bueno y muy rápido en la ejecución siempre va a ganar. Eso le sucede a Iniesta, Xavi o Messi, son tan rápidos que el aspecto físico no es tan importante.

Me alegro mucho de que Iniesta haya tenido esta carrera tan brillante. No sólo porque es un gran jugador, sino porque es un excelente ser humano. Y esto, en el mundo del fútbol actual no es nada fácil.